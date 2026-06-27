Entusiasmo a Matino per il rientro in servizio dell’Avv. Mirella Rosaria Guida

La responsabile del settore Servizi generali, avvocatura e ambiente, nominata Sottotenente di Vascello della Marina Militare. L’Amministrazione Comunale di Matino esprime profondo apprezzamento e sincera soddisfazione per il rientro in servizio dell’avvocata Mirella Rosaria Guida al termine di un qualificato percorso formativo e addestrativo svolto nell’ambito della Marina Militare Italiana.

Guida ha infatti preso parte al 22° Corso per la Riserva Selezionata, tenutosi presso l’Accademia Navale di Livorno, prestigiosa istituzione

deputata alla formazione degli ufficiali della Forza Armata. Il percorso si è concluso con il solenne Giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, atto che ha sancito il suo ingresso ufficiale nel Corpo degli Ufficiali della

Marina Militare con il grado di Sottotenente di Vascello.

La Riserva Selezionata rappresenta uno strumento di elevato valore istituzionale attraverso il quale le Forze Armate si avvalgono delle competenze professionali di esperti provenienti dalla società civile, chiamati a fornire il proprio contributo specialistico in ambito operativo, addestrativo e di supporto, sia sul territorio nazionale sia nei contesti

internazionali. In tale quadro, le competenze giuridiche, amministrative e

legali dell’Avv. Guida costituiscono un significativo patrimonio

professionale posto al servizio delle istituzioni.

“A nome di tutta la cittadinanza, della Giunta e del Consiglio Comunale, esprimiamo le più vive congratulazioni all’Avv. Mirella Rosaria Guida,” –

dichiara il Sindaco Giorgio Salvatore Toma -. “Il traguardo da lei raggiunto

presso l’Accademia Navale di Livorno non è solo un successo personale e

professionale di altissimo profilo, ma è motivo di grande vanto per il nostro

Comune. Accanto alle doti professionali che mette quotidianamente a servizio

del nostro Ente, l’Avv. Guida ha dimostrato un profondo spirito di dedizione

verso le istituzioni dello Stato. Al Sottotenente di Vascello Guida vanno i

nostri migliori auguri per i futuri impegni operativi al servizio della

Patria. L’Amministrazione Comunale considera questo importante riconoscimento motivo

di orgoglio per l’intera comunità matinese e testimonianza concreta del valore delle professionalità presenti all’interno dell’Ente.

Nel formulare i migliori auguri per il prosieguo del suo impegno istituzionale e professionale, l’Amministrazione Comunale rinnova la propria

stima all’Avv. Mirella Rosaria Guida, certa che l’esperienza maturata nell’ambito della Marina Militare contribuirà ad arricchire ulteriormente il

patrimonio di competenze e valori posto al servizio del Comune di Matino”.