Alloggi di Via Birago: finiti i lavori dopo 11 anni. Il Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla: “sono felice che anche l’opposizione sia stata costruttiva su questo percorso”

LECCE – ​“Oggi in Commissione abbiamo trattato un argomento di straordinaria importanza per la nostra comunità: la consegna degli alloggi di via Birago o, per essere più precisi, la fine dei lavori. Il settore dei Lavori Pubblici ha finalmente terminato il proprio iter e questo è un grande risultato, il punto d’arrivo di un percorso difficilissimo partito ben undici anni fa, nel 2015. In questo lungo lasso di tempo abbiamo attraversato addirittura tre sindaci diversi, dal Perrone-bis ai due mandati di Salvemini, fino ad arrivare oggi all’amministrazione Poli Bortone. Proprio per la complessità di questo cammino, ho sentito il dovere profondo, prima in Commissione e adesso a mezzo stampa, di chiedere sinceramente scusa ai cittadini e ai residenti per un’attesa che è andata oltre ogni ragionevolezza. Undici anni sono un tempo inaccettabile e inammissibile.” Intervento del Vicesindaco di Lecce e Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Giordano Anguilla

​Senza però dilungarmi troppo sui motivi, sui problemi e sulle ragioni che hanno accompagnato questo enorme ritardo, credo sia giusto oggi raccontare lo stato dell’arte attuale, ovvero la fine dei cantieri, e ringraziare chi in questi ultimi due anni mi è stato accanto gomito a gomito. Voglio citare una squadra straordinaria che lavora veramente notte e giorno, pur in un periodo storico segnato da una forte carenza di personale e di risorse: il geometra Gianluca Margiotta, posizione organizzativa dell’ufficio ERP, il funzionario Massimo Russano, il geometra Marco Mita e Gianfranco, che ci ha raggiunto in itinere.

​Adesso la palla, per usare un gergo calcistico, passa ufficialmente al settore dei Servizi Sociali. Parliamo di un totale di venti alloggi con metrature diverse, che variano dai 70 ai 90 metri quadri, e che di conseguenza permetteranno di soddisfare e acccontentare nuclei familiari di tipo differente. È stato per me motivo di grande soddisfazione registrare in Aula il plauso bipartisan all’intervento, con un apprezzamento condiviso da parte dei consiglieri di minoranza che nella scorsa consiliatura erano al governo della città, a dimostrazione di una congiunta e matura soddisfazione di tutte le parti politiche per il completamento di quest’opera.

​In ultimo, consentitemi una chiosa finale. Il mio impegno personale in questa battaglia nasce lontano, già da quando sedevo sui banchi della minoranza; per questo ci tengo a ringraziare e a condividere questo traguardo anche con l’allora Presidente della Commissione Statuto, l’avvocato Cosimo Murri Dello Diago, con il quale, smarcandoci dai colori delle rispettive appartenenze politiche, abbiamo sempre lavorato congiuntamente nella stessa direzione. Insieme a lui, il mio ringraziamento va alle parti sociali e alle associazioni, in particolare al Comitato Nuova Rudiae e al suo Presidente Leo Ciccardi, che sono stati sentinelle costanti, presenti e importanti, offrendo un contributo fondamentale per sbrogliare questa complessa matassa. Oggi, finalmente, siamo arrivati al punto d’arrivo”.