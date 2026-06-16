Le previsioni Meteo di domani 17 Giugno 2026

Puglia
Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente e qualche nube di passaggio sulle Alpi centro-orientali. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo su Alpi e Appennino, più asciutto su coste e pianure. Tempo in miglioramento dalla serata con ampie schiarite.
AL CENTRO
Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle zone interne, specie in Appennino, tempo invariato altrove. Fenomeni in esaurimento entro la serata con ampie schiarite.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne di Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, soleggiato altrove. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite su tutti i settori.
Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord ed in calo al Sud, massime stazionarie o in generale lieve rialzo, specie al Centro-Nord.
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