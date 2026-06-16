Mercoledì 17 giugno si conclude la training session per il progetto ART4ALL – Improving Cultural Accessibility Across Border

CAMPI SALENTINA (Lecce) – Proseguono le attività di ART4ALL – Improving Cultural Accessibility Across Border, progetto co-finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027, nato con l’obiettivo di migliorare l’accesso alla cultura per le persone con disabilità attraverso la creazione di percorsi artistici inclusivi e l’adattamento degli spazi espositivi e teatrali. In questi giorni il Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina ha ospitato due appuntamenti dedicati al rapporto tra teatro, accessibilità e partecipazione culturale. Venerdì 12 giugno si è tenuto “A Teatro ci verrei!”, un laboratorio partecipato sull’accesso alla cultura per le persone con disabilità e le loro famiglie, curato da Città Fertile con la partecipazione della studiosa ed esperta Flavia Dalila D’Amico che ha offerto un approfondimento sullo stato dell’arte dell’accessibilità nelle arti performative in Italia. Mercoledì 17 giugno (dalle 10:00 alle 18:00), sempre al Teatro Excelsior Carmelo Bene, si terrà invece l’utima delle tre giornate della Training Session sulle tecniche per l’inclusione di persone con disabilità nelle attività teatrali, condotta dal regista catalano Jaume Belló Miró della compagnia La Màxima di Lleida. Operatore sociale, artista e formatore, è riconosciuto a livello internazionale per il suo impegno nel campo dell’arte inclusiva e della disabilità. Terapista occupazionale, anima La Màxima, progetto dedicato alle arti performative e alla disabilità promosso dalla Fondazione Ilersis di Lleida. È inoltre rappresentante spagnolo dell’International Inclusive Arts Network – IIAN, rete mondiale che promuove pratiche artistiche inclusive. La sua formazione interdisciplinare attraversa arti visive, teatro, danza e musica, ambiti che ha integrato in un percorso professionale orientato all’inclusione sociale e alla partecipazione culturale.

ART4ALL – Improving Cultural Accessibility Across Border è un progetto promosso da Fondazione Pascali, Factory Compagnia Transadriatica – Teatri del Nord Salento, Museo di Arte Contemporanea di Termoli, Urban Research Institute e NGO Cultural Center Homer, co-finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027.