Beccato a pescare 400 ricci nell’Area Protetta, multa da 2.000 euro



PORTO CESAREO (Lecce) – Cinquecento metri di costa protetta non sono bastati a scoraggiare l’ennesimo episodio di bracconaggio marino. Nelle prime ore di questa mattina, la Guardia Costiera di Gallipoli ha intercettato e sanzionato un pescatore sportivo sorpreso a fare razzia di ricci di mare in una delle zone a maggior tutela del Salento: l’Isola dei Conigli, nell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo.

L’operazione è scattata grazie a una perfetta sinergia tecnologica e operativa. Ad accendere i riflettori sull’infrazione sono state le telecamere del sistema di videosorveglianza in dotazione al Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta.

Seguendo le tracce video, l’unità navale GC165 dell’Ufficio locale marittimo di Torre Cesarea, supportata via terra da una pattuglia di colleghi, è riuscita a localizzare il sub.

L’uomo stava raccogliendo i ricci con l’ausilio di attrezzatura subacquea professionale, muovendosi in acque dove qualsiasi tipo di prelievo è categoricamente vietato.

Una volta fermato e identificato, il pescatore è stato trovato in possesso di circa 400 esemplari di riccio di mare. Il prodotto ittico era già stato stipato e risultava pronto per essere confezionato all’interno di appositi contenitori di vetro, presumibilmente destinati al mercato nero.

I militari hanno fatto scattare pesanti sanzioni: maxi multa amministrativa da 2.000 euro e sequestro di tutta l’attrezzatura subacquea e dei barattoli di vetro.

Fortunatamente, i ricci di mare sono stati trovati ancora in perfetto stato vitale. Per questo motivo, i militari della Guardia Costiera hanno provveduto a rigettarli immediatamente in acqua, restituendoli al loro habitat naturale.

L’intervento si colloca in un più ampio dispositivo di vigilanza e tutela dell’ambiente marino e della sicurezza balneare. Complice l’inizio della stagione estiva e il massiccio aumento delle presenze turistiche, la Capitaneria di Porto di Gallipoli ha confermato che i controlli continueranno a tappeto lungo tutto il litorale della provincia di Lecce, da Punta Prosciutto fino a San Cataldo, per garantire il rispetto delle aree protette e la sicurezza dei bagnanti.