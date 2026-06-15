Campus estivo finanziato dal Comune di Melendugno: avvocato Potì chiede maggiore trasparenza e informazioni alle famiglie

MELENDUGNO (Lecce) – Il Comune di Melendugno ha recentemente previsto il finanziamento di un campus estivo per bambini frequentanti la scuola elementare da realizzare presso il Centro Culturale Rina Durante nel periodo che va dal 22 giugno al 7 di agosto.

In particolare la misura adottata prevede che per le famiglie aderenti il costo complessivo del campus sia di sole 50 euro (a fronte di costi ben superiori dei campus pagamento, che possono aggirarsi anche intorno ai 400-500 euro per lo stesso periodo).

Si tratta senza dubbio di un’iniziativa meritoria.

Tuttavia l’avvocato Giampaolo Potì, in un post pubblicato sulla pagina facebook “Sei di Melendugno se…”, ha rilevato la scarsa trasparenza dell’iniziativa e la ridottissima informazione fornita alle famiglie. In particolare ha evidenziato che “nella locandina predisposta dal Comune che informa di questa opportunità non sono stati indicati in alcun modo i criteri in base ai quali saranno scelte le fortunate 40 famiglie che beneficeranno del servizio e le modalità ed i tempi di presentazione delle domande ma c’è solo un generico invito a rivolgersi all’ufficio servizi sociali per le iscrizioni.

Inoltre la locandina è stata pubblicata dal Comune di Melendugno sui social solo domenica 14 giugno e nessun manifesto cartaceo è stato affisso. Solo in seguito ad una osservazione da me postata domenica sera sulla pagina facebook del Comune di Melendugno si è venuto a sapere che potranno beneficiare del servizio solo le prime 40 famiglie che, a partire dalle 08.30 del 15 giugno (cioè il giorno dopo la pubblicazione della locandina sui social), si presenteranno all’Ufficio servizi sociali per la presentazione della richiesta.

In tal modo – sostiene ancor l’avvocatp Potì – le famiglie che non sono presenti sui social o che nella giornata di domenica 14 giugno non si sono collegate a facebook rischiano di essere penalizzate rispetto alle famiglie che invece hanno avuto la possibilità e la fortuna di avere notizie sui modi e tempi della presentazione della domanda di partecipazione tramite i social o tramite altri canali. C’è quindi il rischio che vi sia una intollerabile disparità di trattamento.

Inoltre – continua ancora l’avvocato Potì – sarebbe stato preferibile che almeno una parte dei posti fosse stata riservata a famiglie con Isee più basso, in modo da sostenere i nuclei familiari più bisognosi. Ciò però non avvenuto, avendo il Comune scelto di adottare il criterio puro dell’ordine cronologico delle domane (c.d. a sportello).

Ho chiesto di sospendere la procedura e di fare un nuovo avviso in cui siano indicati con congruo anticipo i criteri di scelta delle famiglie e le modalità di presentazione delle domande e sia data adeguata e preventiva informazione attraverso manifesti cartacei e comunicati social pubblicati alcuni giorni prima (e non il giorno prima) rispetto alla data di presentazione delle domande. Ho chiesto anche di prevedere che una parte dei posti sia riservata alle famiglie con minori risorse economiche.

Il Comune non ha però accolto la mia richiesta di sospensione. Spero quindi che i 40 posti previsti siano sufficienti a soddisfare le richieste di tutte le famiglie e non ci siano nuclei familiari ingiustamente esclusi da questa opportunità a causa di una informazione istituzionale tardiva e lacunosa. Spero inoltre che, qualora il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, vengano stanziati fondi ulteriori per consentire anche alle famiglie escluse di usufruire del servizio”.

Sulla questione i gruppi di minoranza del Comune di Melendugno – i consiglieri Marco Potì Simone Dima Andrea Rescio Piero Marra Cosimo Dima – hanno trasmesso questa mattina una richiesta formale all’Amministrazione comunale “affinché vengano riviste le modalità di iscrizione ai campi scuola estivi finanziati dal Comune. Pur apprezzando l’iniziativa e riconoscendone il valore educativo e sociale, riteniamo che la comunicazione sia avvenuta in modo tardivo e insufficiente.

Le famiglie – prosegue il comunicato – hanno avuto pochissimo tempo per venire a conoscenza dell’opportunità e l’informazione è stata diffusa esclusivamente attraverso i canali social dell’Ente, senza alcuna affissione pubblica o altra forma di comunicazione capillare sul territorio. Una scelta che rischia di escludere numerosi cittadini che non utilizzano abitualmente i social network e che, di conseguenza, non sono stati messi nelle condizioni di partecipare. Desta inoltre perplessità il criterio individuato per l’ammissione, basato sull’accoglimento delle prime 40 domande presentate allo sportello comunale.

Un sistema – proseguono i consiglieri – che finisce per premiare esclusivamente la rapidità di presentazione della richiesta, senza tenere conto delle reali esigenze delle famiglie e della funzione sociale che un’iniziativa finanziata con risorse pubbliche dovrebbe perseguire. Per questo abbiamo proposto all’Amministrazione di prorogare i termini per le iscrizioni almeno fino alla metà della settimana, accompagnando la proroga con una comunicazione più ampia e diffusa. Abbiamo inoltre chiesto di valutare criteri maggiormente equi e inclusivi, prevedendo una quota di posti riservata alle famiglie con indicatore ISEE più basso e, qualora il numero delle richieste risultasse superiore ai posti disponibili, di individuare modalità trasparenti di selezione oppure di reperire ulteriori risorse per ampliare il numero dei partecipanti. La nostra – conclude la nota – non è una polemica, ma una proposta concreta e costruttiva. Quando si utilizzano risorse pubbliche destinate ai bambini e alle famiglie, l’obiettivo deve essere quello di garantire il massimo accesso possibile e pari opportunità per tutti”.