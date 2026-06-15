La corsa che fa del bene: oltre 5.000 euro della Porto Selvaggio Natural Trail per i piccoli “guerrieri” del Vito Fazzi

LECCE – Si è svolto sabato pomeriggio, presso il reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, l’incontro conclusivo organizzato dai Presidenti dell’Asd Sport Running Porto selvaggio e Salento in Corsa Veglie per effettuare la consegna dell’assegno con la donazione, frutto dell’intero incasso della dodicesima edizione della Portoselvaggio Natural Trail. L’importo di quattromila euro è stato consegnato direttamente nelle mani della responsabile del reparto, la dottoressa Assunta Tornesello, e servirà a finanziare progetti di ricerca in ambito oncologico, destinati a migliorare le cure per i piccoli ricoverati del delicato settore.

A questa donazione quest’anno si è aggiunta un’ulteriore novità: quale contributo volontario straordinario, tutti i volontari della manifestazione hanno voluto donare anche i loro rimborsi spese, raggiungendo la cifra di 1.200 euro, devoluta al progetto “Bimbulanza”. Un ringraziamento particolare, quindi, va alle associazioni “Essere Umani” di Veglie e all’Associazione Volontari Polizia di Stato di Brindisi.

Alla cerimonia ha voluto essere presente anche il Presidente del Consiglio Comunale di Nardò, Antonio Tondo, che ha ringraziato tutti i partecipanti alla Portoselvaggio Natural Trail, gli organizzatori e le associazioni che hanno dato il proprio contributo, rinnovando l’impegno dell’Amministrazione comunale e sottolineando l’orgoglio dell’intera comunità.