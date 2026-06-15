Controlli straordinari tra Lecce e provincia: 4.685 persone identificate, denunce e sanzioni nella movida

SALENTO – Quasi 4.700 persone identificate, oltre 1.800 veicoli controllati, due denunce, cinque attività commerciali sanzionate e droga sequestrata. È il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio svolti nell’ultima settimana dalla Polizia di Stato in provincia di Lecce.

L’attività, disposta dal questore Giampietro Lionetti nell’ambito delle strategie condivise in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha interessato Lecce e diversi comuni del Salento con l’obiettivo di contrastare spaccio di stupefacenti, criminalità minorile e reati contro le attività commerciali.

Complessivamente sono state identificate 4.685 persone e controllati 1.849 veicoli. A Galatina un ventenne è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico dopo essere stato sorpreso a urinare vicino a una scuola dell’infanzia. Trovato anche in possesso di due grammi di hashish per uso personale, è stato segnalato alla Prefettura e destinatario di un foglio di via con divieto di ritorno nel comune per due anni. A Taurisano, invece, una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.

Nel fine settimana del 13 e 14 giugno i controlli si sono concentrati sulla movida leccese e sulle marine. Nel centro storico, durante le verifiche amministrative, un cocktail bar è stato sanzionato per irregolarità relative ai servizi igienici per il personale e alla documentazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Altre quattro attività sono state multate per occupazione abusiva di suolo pubblico.

L’operazione ha inoltre consentito il sequestro, a carico di ignoti, di sette grammi di hashish e 2,4 grammi di marijuana. Sulle strade verso le località costiere è stato infine sanzionato un automobilista alla guida di un veicolo privo della prescritta revisione.

I servizi hanno interessato i comuni di Lecce, Galatina, Gallipoli, Taurisano, Surbo e Monteroni.