Le previsioni meteo di domani 16 giugno

Puglia – Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare solo locali fenomeni al confine con Campania e Basilicata. Poche variazioni in serata e nottata con tempo per lo più asciutto ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino prevalenza di sole su pianure e coste, nuvolosità medio-alta in transito su Alpi e Prealpi, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio instabilità in sviluppo sulle Alpi nord-orientali e sull’Appennino settentrionale, poco nuvoloso altrove; in serata residue precipitazioni su Trentino e Triveneto, migliora in nottata con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

AL CENTRO

Ampia stabilità al mattino con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle zone interne di Umbria, Toscana, Marche, Lazio e Abruzzo, tempo invariato altrove. Rasserena ovunque nel corso delle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità sparsa su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio temporali diffusi a partire dalle zone interne di Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia; poche variazioni tra serata e nottata salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso residuo sui settori interni.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo su tutta la penisola; massime in diminuzione al centro-nord, stazionarie o in lieve rialzo al sud e sulle isole.

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