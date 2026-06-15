Grande successo per la seconda tappa del Freebike Tour del Salento 2026 Experience

SALENTO – Si è svolta domenica mattina la seconda tappa del Freebike Tour del Salento 2026 Experience, una cicloescursione non competitiva di circa 30 km che ha visto la partecipazione di numerosi biker provenienti da tutto il territorio.

Ad aprire gli interventi è stato Stefano Tempesta, presidente degli Skozzikakuezzi MTB, che ha raccontato le emozioni vissute lungo il percorso, ringraziando tutti i partecipanti, le autorità presenti, i volontari, la Polizia Locale e gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Cristian Casili, vicepresidente della Regione Puglia, e ad Antonio Tondo, presidente del Consiglio Comunale, per la loro vicinanza all’iniziativa.

È intervenuto poi Cristian Gerundio, presidente di MTB Salento e ideatore del Freebike Tour del Salento 2026 Experience, illustrando il progetto composto da otto tappe che vedranno protagoniste diverse associazioni di biker del territorio. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di coniugare l’attività sportiva con valori fondamentali come la solidarietà, la promozione del territorio e il rispetto della natura.

Tra gli interventi anche quello del dott. Sergio Fai, biologo e referente tecnico per le tematiche ambientali del Comune di Nardò, che ha evidenziato il valore delle iniziative sportive sostenibili come strumento di sensibilizzazione e tutela del patrimonio naturalistico. Ha inoltre ribadito l’importanza del rispetto dell’ambiente e della conoscenza del territorio come elementi fondamentali per una fruizione consapevole delle aree naturali del Salento.

Mino Mea, vicepresidente degli Skozzikakuezzi MTB, ha evidenziato i principi che guidano da sempre l’associazione, ribadendo il valore del gruppo e dello spirito di squadra: «A vincere è la squadra e mai il singolo».

A seguire, Silvio Potenza, tesoriere degli Skozzikakuezzi MTB, ha ricordato la finalità benefica della manifestazione: «Si pedala per una causa importante: l’intero ricavato sarà devoluto alla LILT Lecce a sostegno del Centro ILMA di Gallipoli».

Particolarmente emozionante l’intervento del dott. Giuseppe Serravezza, in rappresentanza della LILT Lecce, che ha ringraziato gli organizzatori e tutti i partecipanti per la sensibilità dimostrata. Nel suo messaggio ha evidenziato il ruolo fondamentale dello sport nella promozione di corretti stili di vita e nella prevenzione delle malattie oncologiche, ribadendo l’impegno della LILT nel continuare a combattere i tumori attraverso la prevenzione, la ricerca e l’assistenza ai pazienti.

La manifestazione è stata presentata da Tony De Paola, che ha accompagnato il pubblico durante i vari momenti istituzionali della giornata.

L’appuntamento è ora fissato per la terza tappa del Freebike Tour del Salento 2026 Experience, in programma il 17 luglio, con l’attesa Notturna di Collepasso, pronta a regalare nuove emozioni all’insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà