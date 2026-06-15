Villa Comunale, Giliberti replica alla lettera della REI: “Ho trent’anni di esperienza, le polemiche non mi interessano”

LECCE – Nessun passo indietro e nessuna preoccupazione per le contestazioni che hanno investito l’affidamento della Villa Comunale di Lecce. Michele Giliberti, agronomo e titolare della Andiamo srls, la società individuata dal Comune per la valorizzazione dello storico giardino cittadino, respinge le critiche e rivendica la propria esperienza professionale. “Sono tranquillissimo. Tutti conoscono il mio percorso e le mie competenze. Lavoro da trent’anni nel settore e sono convinto di poter gestire al meglio il polmone verde della città“, afferma.

Le sue parole arrivano dopo l’atto stragiudiziale di diffida presentato dalla Rei srl, società con sede a Cavallino, che attraverso il proprio legale, l’avvocato Daniele Montinaro, ha contestato l’esito della procedura di affidamento. Al centro delle obiezioni vi è soprattutto il confronto tra una realtà imprenditoriale che rivendica importanti esperienze nella gestione di aree attrezzate e una società costituita più recentemente. La Rei sottolinea di aver investito circa 2,5 milioni di euro nella realizzazione e gestione di un grande parco nel territorio di Cavallino, mentre mette in discussione il curriculum della società risultata vincitrice.

Una ricostruzione che Giliberti respinge con decisione. “Quello che faccio io è sotto gli occhi di tutti, così come ciò che hanno realizzato loro. Ognuno è libero di agire come ritiene opportuno, purché nel rispetto delle persone“, commenta, evitando di alimentare ulteriormente la polemica. L’imprenditore sottolinea inoltre come il progetto sia ancora nella fase preliminare: “Al momento non è cambiato nulla rispetto a qualche mese fa. Stiamo predisponendo i progetti e attendiamo la convenzione con il Comune, che sta completando tutta la documentazione necessaria. Preferisco concentrarmi sul lavoro piuttosto che sulle discussioni”.

Secondo l’affidatario, l’interesse che oggi ruota attorno alla Villa Comunale contrasta con quanto accaduto in passato, quando diversi tentativi di assegnazione non avevano suscitato particolare partecipazione. “Prima che arrivassimo noi, l’attenzione verso questa struttura era molto limitata e alcuni bandi erano andati deserti. Quando abbiamo partecipato, le offerte presentate erano appena tre. Adesso, invece, sembrano tutti interessati alla vicenda”, osserva. Tra i punti contestati dalla Rei figura anche il progetto di recupero e valorizzazione delle gallerie sotterranee presenti sotto la Villa. Secondo la società ricorrente, sarebbero stati attribuiti punteggi a una proposta riguardante ambienti oggi non fruibili e bisognosi di importanti interventi.

Anche su questo fronte Giliberti mantiene un atteggiamento prudente: “La questione dei sotterranei richiede valutazioni specifiche da parte della Soprintendenza. È un tema complesso sul quale saranno gli enti competenti a esprimersi. Posso solo dire che il Comune ha scelto una realtà in grado di garantire competenze nella gestione del verde e di sostenere investimenti significativi”. La riqualificazione della Villa Comunale, però, resta ancora ai blocchi di partenza. Prima dell’avvio dei lavori sarà necessario completare l’iter progettuale, acquisire i pareri richiesti e superare tutti i passaggi amministrativi previsti. “Esistono tempi tecnici che devono essere rispettati e procedure che non possono essere accelerate”, conclude Giliberti.

Nel frattempo il dibattito politico continua. La consigliera comunale del Partito Democratico Loredana Di Cuonzo richiama l’attenzione sulle possibili conseguenze dei contenziosi amministrativi, collegando la vicenda della Villa Comunale a quella della Darsena di San Cataldo. “Quando le procedure non riescono a prevenire conflitti e contestazioni, il rischio è quello di accumulare ritardi e bloccare opportunità di sviluppo. Ogni controversia sottrae tempo prezioso alla città e rallenta investimenti attesi da cittadini e operatori”, sostiene l’esponente dem. Un monito che accompagna una partita ancora tutta da giocare e che potrebbe richiedere mesi prima di tradursi nella concreta rinascita di uno degli spazi verdi più simbolici del capoluogo salentino.