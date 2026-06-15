Doppio intervento a tutela della fauna selvatica: salvate una tartaruga marina e un cucciolo di volpe

Giornata intensa per i soccorritori impegnati nella tutela della fauna selvatica. Questa mattina un esemplare di tartaruga marina (Caretta caretta) è stato recuperato dall’Unità di Soccorso di ATA-PC Lecce dopo essere rimasto impigliato nelle maglie di una rete da pesca.

L’animale è stato individuato nei pressi della spiaggia confinante con la zona militare di San Cataldo grazie alla segnalazione dei sigg.ri Marco C. e Giovanni F., che hanno prontamente allertato i soccorsi. Giunti sul posto, gli operatori di ATA-PC Lecce hanno constatato che la tartaruga era intrappolata in una rete da pesca che ne ostacolava i movimenti e ne comprometteva la sopravvivenza.

L’intervento si è svolto rapidamente e in condizioni di sicurezza, consentendo di liberare l’animale dai materiali che lo imprigionavano. Al termine delle operazioni di recupero, la tartaruga è stata affidata ai volontari del CTM di Calimera per gli accertamenti sanitari e le procedure previste per la tutela della fauna marina protetta.

Nella stessa giornata, ATA-PC Lecce è intervenuta anche per il recupero di un cucciolo di volpe tratto in salvo dai Vigili del Fuoco durante le operazioni di spegnimento di uno dei numerosi incendi che stanno colpendo e deturpando il nostro territorio. Il piccolo animale, rinvenuto in prossimità dell’area interessata dalle fiamme, è stato recuperato e affidato alle cure degli operatori specializzati per ricevere l’assistenza necessaria.

I due interventi evidenziano come le attività umane e gli eventi che colpiscono l’ambiente rappresentino una minaccia costante per la fauna selvatica. Reti abbandonate in mare e incendi boschivi mettono quotidianamente a rischio la sopravvivenza di numerose specie, rendendo fondamentale la collaborazione tra cittadini, enti di soccorso e associazioni di tutela ambientale.

ATA-PC Lecce ringrazia i cittadini Marco C. e Giovanni F., per la tempestiva segnalazione e i Vigili del Fuoco per il prezioso lavoro svolto nella salvaguardia del territorio e della fauna selvatica.

Si rinnova inoltre l’invito alla cittadinanza a segnalare prontamente animali in difficoltà contattando la Centrale Operativa della Polizia Locale di Lecce al numero 0832 230050, che provvederà ad attivare il servizio di soccorso.