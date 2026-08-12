Sulle orme della tradizione: il 14 agosto la “Camminata di San Rocco”, il pellegrinaggio verso il Santuario di Torrepaduli

LECCE – Contribuire a rafforzare le antiche tradizioni culturali e religiose del nostro territorio: è questo lo spirito che anima la “Camminata di San Rocco”, il pellegrinaggio che, venerdì prossimo 14 agosto, accompagnerà i partecipanti da Ruffano fino al Santuario di San Rocco a Torrepaduli.

Promossa dall’Associazione Camminando Insieme di Ruffano, con il patrocinio di Provincia di Lecce, Comuni di Ruffano, Casarano, Taurisano, Supersano, Miggiano, Montesano Salentino, Specchia, l’iniziativa è stata illustrata oggi a Palazzo Adorno, dal conigliere provinciale e vice sindaco di Ruffano Francesco De Vitis, dal presidente dell’Associazione Camminiamo Insieme Mauro Falco, con il vice presidente Rossano Casto ed il socio Roberto Bruno, e dalla guida turistica Monia Saponaro.

“Ringrazio il presidente Tarantino, di cui porto il saluto, e la Provincia di Lecce per aver voluto concedere il patrocinio a questa iniziativa. La Camminata di San Rocco è la testimonianza del forte valore culturale e comunitario di un evento che coinvolge l’intero comprensorio, trasformando il cammino in un’esperienza di incontro, memoria e appartenenza. Un evento che si conferma così molto più di una passeggiata collettiva. È un invito a rallentare, ad ascoltare il ritmo dei propri passi e a riscoprire una tradizione che non ha mai smesso di vivere e che, ancora oggi, continua a unire persone, paesi e generazioni”, ha dichiarato il consigliere provinciale e vice sindaco di Ruffano Francesco De Vitis.

Per il secondo anno, l’associazione Camminando Insieme ha scelto di trasformare questa antica tradizione in un momento di condivisione ancora più intenso: i suoi camminatori accoglieranno e guideranno i pellegrini lungo il percorso verso Torrepaduli, dando appuntamento a Ruffano anche a quanti raggiungeranno il paese a piedi dalle comunità vicine. L’obiettivo è quello di riunire tutti i pellegrini in un unico grande cammino, affinché gli ultimi passi verso San Rocco vengano percorsi insieme, come una sola comunità.

L’evento, in programma venerdì 14 agosto, partirà da Piazza della Libertà a Ruffano (ore 19.30), si snoderà attraverso le vie del centro storico cittadino, per concludersi a Torrepaduli (ore 20.15), presso lo storico Santuario di San Rocco.

I partecipanti riceveranno un pacco gara, al cui interno troveranno il Pane di San Rocco, una pagnotta tostata che richiama l’antica leggenda secondo cui, durante la malattia del santo colpito dalla peste, fu il cane che lo accompagnava a nutrirlo ogni giorno portandogli un pane tostato, molto simile alla frisa salentina. Insieme al pane, anche l’olio d’oliva, richiamo ai gesti più semplici dell’accoglienza e della condivisione, ma anche ai sapori essenziali della tradizione contadina. Il tutto racchiuso in una confezione che rimanda idealmente alla bisaccia del pellegrino, la sacca che per secoli ha accompagnato i viandanti lungo il cammino verso i luoghi di fede.

Sarà consegnata, inoltre, una speciale medaglia commemorativa, che reinterpreta la tradizionale conchiglia del pellegrino, simbolo universale del viaggio, della ricerca interiore e dello stesso San Rocco. Legata da un nastro blu intenso, colore che richiama il santo pellegrino, rappresenta il desiderio di custodire nel tempo il significato più autentico dell’esperienza vissuta: il valore del cammino, della fede e dell’incontro con gli altri.

“La Camminata di San Rocco nasce da un’idea semplice, ma da un’emozione profonda: tornare a camminare insieme, riscoprendo una delle tradizioni più autentiche del nostro Salento. Un tempo, nei giorni di festa, i pellegrini dei paesi vicini a Torrepaduli si mettevano in cammino a piedi verso il Santuario di San Rocco. Noi abbiamo voluto raccogliere quello spirito e trasformarlo in un gesto collettivo: riunire i camminatori di Ruffano e dei paesi vicini per percorrere insieme l’ultimo tratto del viaggio, come un’unica comunità, un unico popolo in cammino”, ha dichiarato il presidente dell’Associazione Camminando Insieme Mauro Falco.