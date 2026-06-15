CommedIA a ForumPA 2026: per una pubblica amministrazione che genera futuro

LECCE – CommedIA protagonista al ForumPA 2026 con AI agentica di Google cloud. L’azienda, nata a Lecce e attiva nella trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e delle organizzazioni complesse, unisce competenze tecnologiche e attività di comunicazione, dalla strategia ai contenuti fino ai servizi digitali. Alla Nuvola di Roma, CommedIA ha presentato soluzioni e progetti dedicati all’innovazione dei servizi pubblici, con un’attenzione particolare all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi amministrativi e nelle piattaforme rivolte a cittadini, enti e imprese.

ForumPA è il principale appuntamento nazionale dedicato all’innovazione della Pubblica Amministrazione e al confronto tra istituzioni, imprese, esperti e community della trasformazione digitale. L’edizione 2026 ha scelto come tema “La PA che genera futuro“, mettendo al centro il ruolo delle amministrazioni nei processi di cambiamento del Paese. La collaborazione con Google Cloud consente a CommedIA di accompagnare gli enti pubblici in tre ambiti: il passaggio sicuro al cloud, nel rispetto delle regole nazionali; l’uso dell’intelligenza artificiale agentica per migliorare i servizi digitali; l’adozione di strumenti di lavoro collaborativo come Google Workspace. Tra le tecnologie utilizzate rientrano Gemini Enterprise e Vertex AI, che permettono di sviluppare soluzioni per la gestione dei dati, la consultazione dei documenti, il supporto agli operatori e l’automazione di attività ripetitive.

«La Pubblica Amministrazione può essere, ed è già in molte realtà, un laboratorio avanzato di innovazione – sottolinea Fabrizio Benvenuto, founder e CEO di CommedIA –. Quando la digitalizzazione incontra competenze, visione organizzativa e tecnologie come l’intelligenza artificiale, la PA diventa capace di generare futuro: migliora l’efficienza interna, riduce le distanze con cittadini e imprese, costruisce servizi più semplici, più rapidi e più intelligenti». Benvenuto è stato anche tra i relatori di tre appuntamenti del programma. Martedì 9 giugno ha partecipato alla rubrica “Le parole dell’innovazione“, in dialogo con il giornalista Maurizio Costa. Nella stessa giornata, nell’ambito della partecipatissima Academy di Forum PA, ha tenuto la lezione: “Gemini, Copilot, Claude a confronto: laboratorio pratico di IA agentica per la PA“. Mercoledì 10 giugno è intervenuto alla tavola rotonda “Verso una PA agentica, tra sicurezza e nuova relazione con il cittadino“, insieme a rappresentanti di FPA, Microsoft, Roma Capitale, Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS, Salesforce Italia e Comune di Milano.

Per Benvenuto «Una pubblica amministrazione davvero trasformata anticipa i bisogni del cittadino e delle imprese, adottando l’IA agentica e ridisegnando i processi in modo da sfruttare l’efficienza della macchina e la competenza e il governo dell’ umano. Per fare questo oltre al supporto di aziende come Commedia è necessario passare dalla formazione dei dipendenti pubblici, tra l’altro voluta anche dalla IA Act e dal D.L. 132/2025. Dobbiamo considerare l’IA come un supporto al progresso delle attività umane, capace di portarci ad un livello superiore. Ci libera dalle attività meccaniche, ripetitive, liberando tempo ed energie perché possiamo concentrarci sulle attività strategiche».

CommedIA lavora con amministrazioni centrali e regionali, enti previdenziali, agenzie nazionali e imprese, integrando nei propri software servizi cloud e strumenti di intelligenza artificiale per la gestione dei processi, dei dati e dei servizi digitali.