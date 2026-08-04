Colpo nell’azienda leccese: malviventi in fuga col bottino di rame per circa 20mila euro

Lecce – Dopo essersi introdotti nei locali dell’azienda, hanno portato via un ingente quantitativo di rame per un valore stimato di 20mila euro più ulteriori 500 euro in contanti.

Il colpo è stato messo a segno, la notte scorsa, ai danni dell’azienda “Bruno Barba Impianti Srl” in via De Chirico, a Lecce.

Oltre a fare incetta di rame, la banda di malviventi ha svuotato anche la cassaforte dell’azienda, dalla quale sono stati sottratti appunto circa 500 euro in contanti.

E prima di dileguarsi, per ostacolare le indagini e impedire di risalire alla loro identità, i ladri hanno anche smontato e portato via il registratore delle telecamere di videosorveglianza.

La fuga sarebbe avvenuta a bordo di un furgone con gru rubato sul posto per trasportare la pesante refurtiva. Il mezzo è di proprietà della ditta confinante ed era parcheggiato nel piazzale.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti della Questura di Lecce per effettuare i rilievi e avviare le indagini.