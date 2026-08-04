Circo contemporaneo, musica dal vivo e mercatino il 22 e 23 agosto a Nardò

NARDO‘ (Lecce) – Dopo gli appuntamenti di luglio, la XII edizione di Circonauta – Festival Internazionale del Circo Contemporaneo prosegue sabato 22 e domenica 23 agosto 2026 nel cuore di Nardò.

Per due nuove serate, Piazza Salandra si riaccenderà e tornerà a essere una grande pista a cielo aperto, attraversata dal circo contemporaneo, dalla musica dal vivo e dall’energia dell’incontro. Ad accompagnare il programma ci sarà anche un mercatino dell’artigianato artistico salentino, presente in piazza durante entrambe le giornate, per rendere ancora più viva e accogliente l’atmosfera del festival a ingresso gratuito.

Una nuova tappa del viaggio di Circonauta che, nel segno di #TERRA!, continua a trasformare gli spazi urbani in luoghi di relazione, immaginazione e partecipazione collettiva.

Sabato 22 agosto

La serata prenderà il via alle ore 21.15 con Mario Levis e il suo spettacolo “Hanger?”, un incontro sorprendente tra clown eccentrico e manipolazione di oggetti.

Grazie all’esperienza teatrale e alle abilità circensi di Mario Levis, il pubblico viene trascinato in un gioco silenzioso, poetico e irresistibilmente comico, capace di coinvolgere spettatori di ogni età. “Hanger?” ha ricevuto il Premio italiano Arte di strada nel 2016 e il Premio nazionale Artisti di strada nel 2014.

Alle ore 22.30 Piazza Salandra cambierà ritmo con il concerto dei TV Color, band salentina eccentrica e irresistibile, capace di trasformare ogni esibizione in una festa fuori dagli schemi.

Marta De Giuseppe alla voce, ManuFunk alla chitarra, Mike Minerva al basso e Antonio Dema alla batteria rileggono i grandi successi della musica italiana degli anni Ottanta e Novanta attraverso arrangiamenti energici, ironici e sorprendenti.

Tra colori sgargianti, teatralità e una sana dose di follia, il loro live trascina il pubblico in un vortice di canto, ballo e divertimento. Canzoni conosciute da tutti tornano a nuova vita, rivestite di ritmi incalzanti e di un originale spirito trash’n’roll. Uno spettacolo musicale coinvolgente e dal forte impatto scenico, capace di far scatenare anche gli spettatori più timidi.

Domenica 23 agosto

Il programma proseguirà domenica con Silvia Martini e il suo spettacolo “Happy Hoop”, una performance di circo e teatro di strada che unisce hula hoop, verticali, clown e coinvolgimento diretto del pubblico.

Un vortice di cerchi, acrobazie e follie circensi, sostenuto da un ritmo vivace e da sonorità dal sapore esotico. Uno spettacolo pensato per attraversare le generazioni e coinvolgere adulti e bambini in un universo colorato, leggero e imprevedibile. (silviamartini)

A seguire salirà sul palco Orkextra – Laboratorio Sonoro, ensemble jazzistico che trasforma ogni concerto in uno spazio aperto alla sorpresa e all’incontro.

Diciassette musicisti e un’unica, mutevole materia sonora: colori intensi e sfumati, ritmi che rallentano e accelerano, melodie da cantare e da lasciarsi attraversare. Guidata dal trombonista e polistrumentista Alberto “Nick” Bollettieri, figura della scena jazzistica nazionale e abitante del Salento, l’orchestra intreccia composizioni originali, improvvisazione collettiva e riletture di repertori italiani, latinoamericani, rock e afroamericani.

Con questa nuova appendice estiva, Circonauta rinnova la propria identità di festival popolare, diffuso e contemporaneo, capace di mettere in dialogo linguaggi artistici differenti e di trasformare la piazza in un luogo da abitare insieme.

Due serate per ritrovarsi, lasciarsi sorprendere e guardare ancora una volta Nardò con gli occhi del circo.

Programma

Sabato 22 agosto 2026

Ore 21.15 – Mario Levis, Hanger?

Ore 22.30 – Concerto dei TV Color

Durante la serata: mercatino in Piazza Salandra

Domenica 23 agosto 2026

Silvia Martini, Happy Hoop

A seguire: Orkextra – Laboratorio Sonoro

Durante la serata: mercatino in Piazza Salandra

Luogo: Piazza Salandra, Nardò