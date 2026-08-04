San Donato di Lecce celebra le sue eccellenze: il 4 agosto il Premio Eccellenza ai Sud Sound System, Ilaria Macchia e Kybba. Menzione speciale alla carriera per il Dott. Armando Dell’Anna.

Il Comune, in collaborazione con l’Associazione ACT Salento, istituisce il “Premio Eccellenza 2026” per omaggiare le personalità che hanno proiettato l’identità di San Donato di Lecce e del Salento ai vertici della cultura, del grande cinema, della musica e della medicina. Il prestigioso palco ospiterà inoltre la consegna delle onorificenze ai Cavalieri della Repubblica conferite dal Presidente della Repubblica.

SAN DONATO DI LECCE (LE) – Il talento, l’impegno e il legame viscerale con la propria terra d’origine si fanno evento. Martedì 4 agosto 2026, a partire dalle ore 20:30, la suggestiva cornice di Piazza G. Garibaldi ospiterà la cerimonia ufficiale di conferimento del “Premio Eccellenza”, istituito dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale congiuntamente all’Associazione ACT Salento.

La manifestazione si arricchirà di un momento di altissimo valore istituzionale: nel corso della serata verranno infatti consegnate le onorificenze ai Cavalieri della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica a cittadini del territorio che si sono distinti per particolari meriti verso la Nazione.

Una serata di grandissimo spessore culturale che vedrà salire sul palco tre nomi straordinari che, in ambiti differenti, rappresentano l’orgoglio assoluto di San Donato di Lecce e del territorio salentino a livello nazionale e internazionale.

* Sud Sound System: i padri nobili e pionieri indiscussi del reggae e del raggamuffin in Italia. Con oltre trent’anni di carriera, il gruppo ha fuso i ritmi giamaicani con il dialetto salentino, regalando inni generazionali come Le radici ca tieni e trasformando la cultura locale in un messaggio universale di riscatto sociale, pace e amore per il territorio.

* Ilaria Macchia: scrittrice e sceneggiatrice di punta del cinema italiano contemporaneo, nata e cresciuta proprio a San Donato di Lecce. Il premio celebra la sua straordinaria carriera e i grandissimi traguardi recenti, culminati con la vittoria del David di Donatello 2026 per la migliore sceneggiatura e del Nastro d’Argento – Premio Speciale SIAE.

* Kybba (Francesco De Nigris): produttore e DJ salentino, artista globale da centinaia di milioni di streaming su Spotify e YouTube. Fondatore del movimento internazionale Basshall, collabora stabilmente con alcune delle più grandi star della musica urban mondiale, portando l’energia e l’innovazione musicale del Salento sui palchi di tutto il mondo.

Nel corso della serata sarà inoltre conferita una speciale Menzione alla Carriera al Dott. Armando Dell’Anna, noto gastroenterologo, quale riconoscimento per l’eccellenza del suo percorso professionale e per il prezioso contributo offerto alla medicina e alla tutela della salute dei cittadini. Un tributo a una figura che, attraverso competenza, dedizione e umanità, ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni di pazienti e un motivo di orgoglio per l’intera comunità.

“Questo premio è un atto di gratitudine e di profondo orgoglio da parte di tutta la nostra comunità” – dichiarano congiuntamente l’Amministrazione Comunale e il Presidente di ACT Salento. “Celebreremo personalità che, in ambiti diversi, hanno saputo distinguersi raggiungendo traguardi di assoluto prestigio e contribuendo a dare lustro al nostro territorio. Dalla musica al cinema, fino alla medicina, il filo conduttore è quello dell’eccellenza, del talento e dell’impegno. La concomitanza con la consegna delle onorificenze della Repubblica Italiana rende questa data un momento storico e particolarmente solenne per il nostro Comune. Sarà una notte di festa, di riconoscenza e di grande orgoglio sandonatese.”