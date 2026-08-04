Emergenza Fermo Pesca Gamberi, scongiurato il blocco di due mesi

Si è tenuta nella tarda mattinata di oggi la tanto attesa e strategica videoconferenza per discutere la rimodulazione del fermo biologico dei gamberi di profondità Gallipoli, un’emergenza che rischiava di paralizzare l’intera flotta a strascico di Gallipoli per ben 60 giorni consecutivi tra settembre e ottobre.

All’incontro istituzionale hanno preso parte il Sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano, il Sottosegretario di Stato al Masaf, On.le Patrizio La Pietra, il Direttore Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, Dr.ssa Graziella Romito, e il Capo Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera presso il Ministero, C.V. (CP) Mauro Colarossi.

L’esito del confronto è stato assolutamente positivo. Il tavolo tecnico ha recepito pienamente le istanze e l’allarme sollevato dall’Amministrazione gallipolina: le risultanze emerse dalla call troveranno formale attuazione attraverso un apposito provvedimento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che sarà emanato entro questa settimana. L’imminente decreto fornirà una risposta chiara e salvifica per i pescatori del gambero. Vi è dunque un fondato e cauto ottimismo sul fatto che verrà definitivamente scongiurato il blocco totale di due mesi consecutivi per i pescatori del gambero di Gallipoli, salvaguardando la continuità economica del comparto.

Il Sindaco Flavio Fasano esprime, in prima persona, la massima e profonda soddisfazione per l’andamento della riunione e per la straordinaria prontezza dimostrata dal Ministero.

“L’Amministrazione Comunale mantiene fermamente i suoi impegni e anche in questo caso specifico dimostriamo che alle dichiarazioni seguono i fatti concreti – dichiara il Sindaco Flavio Fasano –. Desidero ringraziare sentitamente il Ministro Francesco Lollobrigida per la tempestiva attenzione prestata alla nostra nota urgente e per un intervento governativo che accoglierà le giuste istanze del comparto pesca della nostra marineria. Questa è la conferma di come anche il governo nazionale, come quello regionale per la dolorosa questione degli incendi, tengano da conto la città di Gallipoli e la sua civica Amministrazione“.