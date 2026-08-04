Sofia, Stefanazzi: Fatto gravissimo, solidarietà a ragazzi e Comunità ebraica

“Quanto accaduto a Sofia è di gravità inaudita. Piena solidarietà ai ragazzi, ai loro educatori e alla Comunità ebraica di Roma: nessuno dovrebbe avere paura di viaggiare in Europa per la propria identità, cultura e appartenenza religiosa.”
Così Claudio Stefanazzi, deputato del Partito Democratico.
“Non si tratta di un episodio isolato. Assistiamo al moltiplicarsi di aggressioni e minacce antisemite, un’escalation che non possiamo derubricare a fenomeno sporadico. Il saluto nazista urlato davanti a un gruppo di adolescenti, in un Paese dell’Unione europea, testimonia quanto sia tornato a circolare un veleno che credevamo sconfitto.”
“Le autorità bulgare identifichino e perseguano i responsabili, il Governo italiano segua il caso con la massima attenzione. Su questo – conclude Stefanazzi – le istituzioni devono fare quadrato, senza distinzioni di parte: contro l’odio cieco verso gli ebrei non può esserci alcuna ambiguità”.
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