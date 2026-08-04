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Sant’Agata, per Catania e Gallipoli patrimonio di fede condivisa: domani nella Città bella la presentazione della nuova ristampa del libro che racconta l’arrivo delle spoglie della Patrona etnea nel Salento

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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