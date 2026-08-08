Controlli straordinari dei Carabinieri per il picco estivo: arrivano e-bike e reparti a cavallo

SALENTO – Con l’aumento delle presenze turistiche lungo la costa salentina, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ha avviato un piano straordinario di prevenzione e controllo del territorio. L’operazione, coordinata dalla Compagnia di Campi Salentina guidata dal Capitano Alessio Fagotto, vede la collaborazione tra le Stazioni locali, il NORM, i reparti specializzati dell’Arma e i militari dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”.

A Porto Cesareo la vigilanza del litorale e delle isole pedonali è stata potenziata con l’introduzione delle pattuglie su biciclette a pedalata assistita. L’impiego delle e-bike consente una maggiore tempestività e fluidità nei movimenti lungo i lungomare e nei punti a più alta concentrazione di visitatori.

Dalla prossima settimana il dispositivo di sicurezza interesserà anche l’entroterra, le pinete e le zone rurali della provincia. La perlustrazione delle aree naturali e dei sentieri meno accessibili ai mezzi a motore sarà affidata ai militari del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma, garantendo la tutela ambientale e la prevenzione dei reati nei settori più isolati.