Cultura, Impresa e Arte: il 5 Giugno a Lecce torna il Premio iQdB per “Le Eccellenze Salentine” targato i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno e Horah

LECCE – Un appuntamento imperdibile con il talento, la ricerca medica, l’informazione indipendente e la grande musica attende il territorio salentino. Venerdì 5 giugno 2026, alle ore 18:30, la storica cornice della Fondazione Palmieri (situata in Vico dei Sotterranei a Lecce) ospiterà la cerimonia di assegnazione del prestigioso Premio “Le Eccellenze Salentine”.

L’evento è organizzato dall’Associazione Socioculturale di Promozione Sociale “HORAH” in stretta collaborazione con la casa editrice Edizioni iQdB “i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno” e la Fondazione Palmieri di Lecce. L’iniziativa gode dell’alto patrocinio istituzionale del Comune di Lecce e della Provincia di Lecce – Salento d’Amare, a testimonianza dell’indiscusso valore etico e sociale che il riconoscimento riveste per l’intera comunità pugliese.

Un Tavolo di Prestigio per Raccontare il Territorio

La serata sarà introdotta e coordinata da tre autorevoli figure del panorama culturale e artistico pugliese:

Grazia Piscopo, Presidente dell’Associazione HORAH;

Stefano Donno, scrittore, editore e fondatore di iQdB Edizioni (I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno;

Paola Scialpi, stimata artista di fama internazionale e curatrice della Overeco Academy and Workshop e Responsabile della Segreteria Organizzativa del TDP – Tempio della Pace Lecce.

A rendere la manifestazione un momento di profonda riflessione sul “bello e buono” che il Salento esprime a livello locale, nazionale e internazionale, vi saranno gli interventi diretti dei quattro illustri premiati di questa edizione:

Dott.ssa Roberta Di Laura (Maestra d’Arte nella Danza e nella Coreografia): Prima ballerina, insegnante e coreografa di fama internazionale. Definita vera e propria “Ambasciatrice di Pace” , ha saputo portare l’etica della bellezza e l’arte scenica della danza salentina sui maggiori palcoscenici del mondo con straordinario coraggio e determinazione.

Casa di Cura “Villa Bianca” (La Volontà del Cambiamento): Storica e unica istituzione sanitaria ortopedica di riferimento per Lecce e provincia. Fondata nel 1955 dalla lungimiranza del Dott. Domenico Galluccio , rappresenta oggi un baluardo d’eccellenza nella ricerca medica, nella diagnostica radiologica e nella riabilitazione , contrastando attivamente il fenomeno della migrazione sanitaria.

“Salento in Tasca” (Creatività Grafica a Notizie del Salento a Portata di Mano): Storico settimanale free-press d’informazione e tempo libero nato nel 1998 dall’intuizione di un trio di soci. Un organo di stampa capace di coniugare obiettivi imprenditoriali, etici ed estetici, raccontando il territorio ben oltre i confini regionali.

Maestro Michele D’Elia (Artista del Suono e dell’Architettura del Silenzio): Figlio d’arte, pianista e violoncellista fin dalla tenera età. Il Maestro è celebrato a livello internazionale per la sua capacità di strutturare vere e proprie “architetture emotive” attraverso armonie scritte e performate che toccano le note dell’anima.

Un Monito per lo Spirito

Ad accompagnare idealmente l’intera sessione di premiazione vi è sempre la celebre massima latina riportata sulla locandina ufficiale dell’evento: “Timor Animi Auribus Officit” (La paura dell’anima ostruisce l’udito). Un invito universale a superare i timori interiori per restare aperti all’ascolto della bellezza, dell’etica e delle virtù che le eccellenze del nostro territorio continuano a seminare nel mondo.