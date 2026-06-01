Scontro sulla Sp107: 37enne perde la vita nello scontro tra Ape e auto

SALICE SALENTINO (Lecce) – Tragedia poche ore fa lungo la strada provinciale 107, nel territorio di Salice Salentino, dove un uomo di 37 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale. La vittima, Cosimo Barbetta, era alla guida di un’Ape rimasta coinvolta, per cause ancora da chiarire, in una collisione con un’automobile.

L’impatto, avvenuto verso le 7.00, si è rivelato fatale per il conducente del mezzo a tre ruote, che è deceduto in seguito alle gravissime ferite riportate.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era alla guida del mezzo a tre ruote e stava effettuando una manovra di svolta per immettersi sulla carreggiata principale quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato il violento impatto con l’autovettura condotta da un 65enne.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito disponendone il trasferimento d’urgenza in ospedale. Nonostante i tentativi dei soccorritori, però, Cosimo Barbetta è deceduto durante il trasporto verso il nosocomio. Lievi, invece, le conseguenze riportate dal conducente dell’Audi, colto da un malore subito dopo l’incidente.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri della stazione di Salice Salentino e i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina, impegnati nei rilievi planimetrici e nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto.