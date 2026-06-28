Eccellenze gastronomiche salentine: Moniceddhi

I moniceddhi (o municeddhi) sono le tipiche lumache di terra di colore marrone scuro, simile al colore del saio dei monaci da cui prendono il nome. Si raccolgono in particolar modo nel periodo primaverile.

La varietà più prelibata sono li “monicedddhi cu lla panna”, e per panna si intende la patina bianca che si forma quando vanno in letargo all’imboccatura del guscio, la quale, seccandosi, s’indurisce. Sono una ricetta tipicamente salentina, prelibata e antica a cui è stata dedicata una delle più grandi e importanti sagre che si tiene ad agosto a Cannole.

Ingredienti: 1 kg. di moniceddhi – 1 cipolla – 1 bicchiere di vino bianco – Sale – pepe – olio evo – 2 foglie di alloro

Preparazione:

Lavate accuratamente sotto acqua corrente i moniceddhi, strofinandoli tra le mani per eliminare tutta la terra, sino a che l’acqua non risulterà pulita. A questo punto eliminate delicatamente la patina bianca, controllandole ad una ad una, scartando le lumache morte. Poi in una larga padella fate rosolare la cipolla affettata in abbondante olio evo, e aggiungete le lumache. Fatele rosolare e unite l’alloro, sfumando col vino bianco e continuate la cottura a fiamma bassa per circa 15 minuti. Regolare di sale e aggiungete se volete un po’ di pepe. Servite i moniceddhi quando sono ancora caldi e munitevi di uno stecchino.