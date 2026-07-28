/a>

HomeSpettacoliSi chiude con "Fimmene!" la seconda edizione del Festival NAT- Nature Arts...
Spettacoli

Si chiude con “Fimmene!” la seconda edizione del Festival NAT- Nature Arts Technologies

Lo spettacolo di Astràgali Teatro sui canti popolari salentini è l'ultimo appuntamento della prestigiosa rassegna che porta il Teatro nella natura del Salento

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
Direttore responsabile: Flavio De Marco


Direttore Editoriale: Gaetano Gorgoni
Richieste privacy: liberainformazionelecce@pec.it

CONTATTA LA REDAZIONE
Per informazioni, segnalazioni e collaborazioni editoriali: redazione@corrieresalentino.it
Ufficio istituzionale: Anna Maria Quarta


VISUALIZZA PRIVACY

Reg. Trib. n°1011 del 29 dicembre 2008 - © 2015-2016 Corriere Salentino - Pwd by Weblogging