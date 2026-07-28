Stalking ai danni di un’avvocata: 38enne lascia il carcere e va ai domiciliari

NARDO‘ (Lecce) – Ha lasciato il carcere un 38enne di Nardò arrestato il 13 luglio scorso con l’accusa di stalking ai danni di un’avvocata residente in zona. Il tribunale del riesame ha alleggerito la custodia cautelare dietro le sbarre con la misura meno afflittiva dei domicilairi a carico dell’uomo, difeso dall’avvocato Massimo Muci. Quel giorno la professionista era stata sorpresa nella marina di Santa Maria al Bagno dal suo stalker che, già nei mesi precedenti si era reso responsabile di presunte condotte persecutorie nei suoi confronti.

La donna ha immediatamente richiesto l’intervento della polizia, segnalando la presenza del suo presunto stalker. Sul posto è così arrivata una volante del commissariato di Nardò, L’uomo, peraltro, non poteva neppure trovarsi in zona. A suo carico, infatti, pendeva un formale divieto di avvicinamento alla vittima. Violando la misura, gli agenti sono intervenuti celermente per garantire l’incolumità della donna. Secondo il racconto della professionista, l’uomo non si sarebbe limitato solo ad appostarsi nella zona. rivelata l’acquisizione delle immagini di alcune telecamere di sicurezza presenti nella zona, i cui video hanno ritratto in modo inequivocabile il 38enne nei luoghi segnalati dalla vittima.

Decisiva si è rivelata la visione delle telecamere di videosorveglianza per localizzare l’uomo ritrovato presso la sua abitazione. Di fronte alle evidenti responsabilità, il 38enne è stato arrestato in regime di flagranza differita, proprio per l’inottemperanza al divieto di avvicinamento, ed è stato condotto presso la casa circondariale di Borgo San Nicola, a Lecce.

Nelle scorse ore, però, l’uomo ha fatto rientro a casa valorizzando la tesi difensiva dell’avvocato Massimo Muci che ha sostenuto come la misura detentivain carcere fosse spropositata rispetto alla gravità dei fatti.