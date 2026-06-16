A Gallipoli la Summer School 2026 del Collegio Geometri: formazione, innovazione e rilievi sulle torri costiere

GALLIPOLI (Lecce) – Gallipoli si prepara ad accogliere un appuntamento di rilievo nazionale dedicato alla formazione dei giovani geometri e alla valorizzazione del territorio. Domenica 21 giugno alle ore 18.30, presso l’Ecoresort Le Sirenè del Gruppo Caroli Hotels, sarà presentata l’edizione 2026 della Summer School “Geomatica e Topografia: tecnologie, metodi e applicazioni”, organizzata dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Lecce presieduto da Antonio Vergara, con la collaborazione della SIFET – Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia, e con il patrocinio del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, della Cassa Geometri e del Comune di Gallipoli.

La Summer School prevede un percorso formativo intensivo, interamente gratuito, riservato ai geometri under 35 liberi professionisti con lezioni teoriche, attività sul campo ed esercitazioni pratiche (dedicate ai rilievi GNSS, alla fotogrammetria UAV con droni, al laser scanner, all’elaborazione dati GIS e alla restituzione di modelli 3D) che si svolgeranno dal 22 al 26 giugno. Una particolare attenzione sarà dedicata al patrimonio costiero di Gallipoli: i giovani professionisti saranno coinvolti in rilievi e attività di documentazione delle torri costiere, applicando le più avanzate tecniche di acquisizione e rappresentazione digitale del territorio. Le lezioni sono a cura di docenti universitari, esperti e professionisti del settore: Francesco Guerra, ordinario di Topografia presso l’Università Iuav di Venezia; Giovanni Pugliano, ordinario di Topografia presso l’Università Federico II di Napoli; Paolo Vernier, Laboratorio di Geomatica CIRCE – Università Iuav di Venezia; Enrico Breggion, docente Cartografia presso l’Università Iuav di Venezia; Andrea Martino, docente di Topografia presso l’Università Federico II; Giuseppe Furfaro, geometra esperto in rilievi e topografia.

In occasione dell’evento inaugurale di domenica 21 giugno, inoltre, sarà svelato alla città il progetto della Stele del “18° Meridiano Est” destinato al Lungomare Galilei di Gallipoli su iniziativa del Collegio Geometri di Lecce, Sifet e Gruppo Caroli Hotels. Si tratta di un’opera monumentale in calcarenite locale, ideata e progettata dal geometra Antonio Patavia, che rende riconoscibile il passaggio del 18° Meridiano Est nella Città Bella e si candida a diventare un nuovo elemento identitario per Gallipoli, capace di unire cultura, scienza, turismo e valorizzazione del paesaggio.

L’opera è composta da due monoliti dalle forme sinuose che richiamano un ideale abbraccio tra memoria e futuro. Il primo elemento rappresenta la storia, la tradizione e il ruolo del geometra come professionista della misura e della conoscenza del territorio; il secondo rappresenta innovazione, tecnologia ed evoluzione delle competenze tecniche. Tra i due elementi una linea luminosa blu simboleggia il legame tra passato e futuro con il messaggio: “Lux caerulea praeteritum cum futuro iungit” (La luce cerulea congiunge il passato con il futuro).

“La Summer School rappresenta un investimento concreto sui giovani professionisti e sul futuro della nostra categoria”, dichiara Antonio Vergara, presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecce. “Dopo il successo dello scorso anno a Lecce dove i partecipanti hanno lavorato ai rilievi del Parco comunale di Belloluogo, – sottolinea – quest’anno ci spostiamo a Gallipoli dove i giovani tecnici saranno coinvolti nelle attività di documentazione e rilievi delle torri costiere. Abbiamo voluto aggiungere un ulteriore valore all’iniziativa con la presentazione del progetto del 18° Meridiano di Gallipoli: una testimonianza del ruolo che il geometra svolge da sempre nel rapporto tra uomo, territorio e trasformazione dello spazio. Il 18° Meridiano non è soltanto una linea immaginaria sulle carte geografiche, ma un segno capace di raccontare il legame tra scienza, storia e identità di un luogo. La Stele vuole rappresentare proprio questo: il dialogo continuo tra la nostra tradizione professionale e le nuove frontiere della tecnologia”.

Alla presentazione del progetto, domenica 21 giugno, parteciperà anche il sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano.”L’idea di rendere visibile il passaggio del 18° Meridiano Est tramite un’opera monumentale – sottolinea il primo cittadino – rappresenta un’intuizione di grande spessore comunicativo e paesaggistico. La stele celebrativa non sarà soltanto un simbolo del legame tra la storia e il futuro delle discipline geomatiche, ma diventerà un nuovo e affascinante punto di attrazione per i nostri concittadini e per i numerosi turisti che visitano Gallipoli. Il progetto coglie in modo straordinario la vocazione della nostra città, unendo la precisione della ricerca scientifica alla valorizzazione dell’identità culturale e turistica del territorio. Per questi motivi, l’Amministrazione Comunale garantisce sin d’ora il pieno sostegno istituzionale e la concessione del patrocinio all’iniziativa, riconoscendone l’alto valore educativo, scientifico e promozionale”.