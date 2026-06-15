Rogo nella zona industriale di Nardò, distrutto dal fuoco un capannone: incendio domato dopo ore

1 of 7

NARDÒ (Lecce) – Un incendio è divampato nella notte all’interno di un capannone in stato di dismissione nella zona industriale di Nardò. L’allarme è scattato intorno alle 3 lungo la strada provinciale 19.

Sul posto sono intervenute quattro squadre del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Lecce. All’arrivo, il personale ha accertato che le fiamme avevano interessato un capannone dismesso, rendendo necessario un massiccio intervento per contenere il rogo e impedirne la propagazione.

Per le operazioni sono state impiegate due squadre operative e due mezzi di supporto, che hanno lavorato per diverse ore nelle attività di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’area.

L’intervento ha consentito di circoscrivere l’incendio ed evitare che le fiamme coinvolgessero altre strutture presenti nella zona industriale.

Al termine delle operazioni il sito è stato messo in sicurezza. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato l’incendio.