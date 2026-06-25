Galatina celebra i Santi Pietro e Paolo: tre giorni di fede, musica e tradizione con Noemi grande protagonista

GALATINA – “Un grande evento di comunità, che accoglie turisti e salentini e racconta il territorio”. Il sindaco Fabio Vergine presenta così le celebrazioni dei santi patroni. Galatina si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno con la Festa Patronale dei Santi Pietro e Paolo, in programma dal 28 al 30 giugno, un evento che unisce spiritualità, cultura, musica e tradizioni popolari in un cartellone capace di coinvolgere l’intera comunità e migliaia di visitatori. Il programma è stato presentato martedì a Palazzo Orsini nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco Fabio Vergine, il parroco della chiesa dei Santi Pietro e Paolo don Lucio Greco, Barbara Perrone, responsabile della direzione creativa e delle relazioni stampa, i rappresentanti del Gruppo Volontari della Festa Gabriella Grecolini e Anna Siciliani, la professoressa Antonella Tundo in rappresentanza del Primo Polo di Galatina, l’ingegnere Massimo Giaccari per il main sponsor e Giuseppe Serra, presidente del Club per l’Unesco di Galatina. “Galatina mette in scena tutti i suoi racconti più belli e lo fa grazie alla lungimiranza di Don Lucio Greco, che ha saputo ridestare entusiasmo, suscitare ambizione e praticare buone intenzioni – ha spiegato il primo cittadino – Abbiamo creato sinergie vincenti tra amministrazione, comitato feste, cittadinanza e commercianti: Galatina vi aspetta!”.

L’amministrazione comunale ha ribadito il proprio sostegno a una manifestazione ormai diventata simbolo dell’identità cittadina e importante occasione di promozione del territorio, mentre don Lucio Greco ha ricordato il valore spirituale della testimonianza dei due Apostoli e il significato della processione, definita “espressione di un popolo in cammino”, alla quale prenderanno parte anche i bambini portando le immagini dei Santi. Barbara Perrone ha invece illustrato il percorso culturale della manifestazione, soffermandosi sulla terza edizione del microfestival “Piacere, San Paolo”, dedicato quest’anno al tema “Sguardo Oltreconfine. Passaporto di Speranza”, mentre Gabriella Grecolini ha sottolineato il ruolo determinante dei volontari nell’organizzazione della festa. La scuola sarà protagonista grazie all’Orchestra Giovanile “Giovanni Pascoli”, mentre il mondo imprenditoriale conferma il proprio sostegno attraverso i partner dell’iniziativa.

Il programma religioso prenderà il via sabato 28 giugno con la Messa delle 19, seguita alle 20.10 dalla tradizionale processione con i simulacri dei Santi Pietro e Paolo lungo le vie cittadine, accompagnata dall’Orchestra di Fiati Città di Galatina. Domenica 29 giugno, giorno della solennità dei Patroni, si susseguiranno le celebrazioni eucaristiche alle 6, 7, 8, 9.30, 11.30, 19 e 20, con la Messa delle 9.30 presieduta dall’arcivescovo di Otranto, monsignor Francesco Neri. Lunedì 30 giugno, dedicato a San Paolo, saranno celebrate le Messe alle 7.30 e alle 20.

Ricchissimo anche il programma musicale. Il 28 giugno, alle 22 in piazza Alighieri, saliranno sul palco Officina Zoè e Tarantarte con uno spettacolo che unirà musica e danza popolare salentina in chiave contemporanea, mentre alle 23.30 piazza San Pietro ospiterà gli Scazzacatarante, che accompagneranno il pubblico fino alle tradizionali ronde di pizzica. Il 29 giugno alle 19, nel nuovo tratto pedonale di corso Porta Luce, si esibiranno gli Animo Band con un tributo ai Coldplay; alle 21.30 piazza Alighieri accoglierà i Palasport, cover band ufficiale dei Pooh, mentre alle 22.30 piazza San Pietro sarà animata dalla street music della Gambling Band. Il gran finale del 30 giugno vedrà alle 21 l’Orchestra Giovanile “Giovanni Pascoli” esibirsi in piazza San Pietro, mentre alle 22 piazza Alighieri ospiterà il concerto della super ospite Noemi. Alle 22.30 toccherà infine ai Jonica Popolare chiudere la serata con la musica della tradizione salentina.

Accanto agli eventi religiosi e musicali troveranno spazio gli appuntamenti culturali del microfestival “Piacere, San Paolo”. Il 26 giugno è in programma “Lungo la rotta. Gusto e ritmo”, dedicato al dialogo tra cibo e musica con la partecipazione di Roy Paci. Il 1° luglio spazio a “Terra promessa – Abbattere i muri della guerra”, con la presentazione del libroLa Rosa di Gaza e la partecipazione dell’illustratrice Fabiana Renzo. Il 23 luglio il percorso si concluderà con “Partire e Tornare”, incontro dedicato ai viaggi e alle esperienze di vita con Angela Micocci e Carmine Attanasi.

Non mancheranno mostre ed eventi legati alla memoria del territorio. Dal 25 giugno, nell’atrio di Palazzo Gorgoni, sarà visitabile la mostra fotografica con la proiezione del documentario Ritorno alla terra del rimorso, curata dal Club per l’Unesco di Galatina. Il 29 giugno alle 7 tornerà la rievocazione del rito del tarantismo in corso Garibaldi, organizzata dall’associazione Galatina Come Eravamo. Durante tutta la festa sarà inoltre possibile ammirare la scultura contemporanea dedicata a San Paolo realizzata dall’artista Giulia Cortese nella Cappella di San Paolo e la mostra internazionale First, we bite dell’artista lituano Vilmantas Marcinkevicius al Museo Civico Cavoti. Completa il programma la collezione ufficiale di merchandising “Ricordo della Festa”, illustrata da Fabiana Renzo e firmata dall’illustratrice e scrittrice Fabiana Renzo, pensata per offrire un nuovo linguaggio visivo ai Santi Pietro e Paolo e raccontare, attraverso acquerelli e illustrazioni originali, il legame tra fede, tradizione e identità cittadina. La linea sarà acquistabile presso il banchetto allestito all’ingresso della chiesa madre e rappresenta un ulteriore tassello del percorso di rinnovamento della festa, capace di valorizzare il patrimonio spirituale e culturale di Galatina guardando al futuro senza rinunciare alle proprie radici. A sostenere la manifestazione saranno anche i main sponsor Camer, Golden Eye, Guerrazzi, Centrauto, Eco Imar Ambiente, Fidelpol, con Radio Galatina nel ruolo di media partner.