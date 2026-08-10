U.S. Lecce e adidas presentano la terza maglia

U.S. Lecce e adidas presentano oggi il Third Kit per la Stagione Sportiva 2026/2027.

La terza maglia, che torna ad essere blu, è caratterizzata dai profili giallorossi che ornano sia il girocollo che i bordi delle maniche. Sulle spalle compaiono le classiche tre strisce adidas in giallo, mentre sul petto figurano lo stemma del Club e il logo del brand tedesco.

Completano il kit pantaloncini e calzettoni, entrambi in blu.

La maglia Third sarà disponibile dalle ore 17:00 presso l’U.S. Lecce Official Store (via Trinchese, 10).