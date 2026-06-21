Gallipoli, la squadra di Fasano è pronta: Coppola vice. Ecco la giunta di centrodestra, con Cartenì, Oltremarini, Stasi e Russo

GALLIPOLI – Trent’anni fa sarebbe stato difficile immaginare un ex sindaco di area dalemiana alla guida di una coalizione di centrodestra. Eppure la politica amministrativa, soprattutto nei territori, segue logiche sempre più fluide, nelle quali contano meno le appartenenze ideologiche e molto di più l’idea di città, la capacità di governo, la visione sul turismo, sulla viabilità, sullo sviluppo economico e sulla gestione dei servizi. Con questa impostazione il sindaco Flavio Fasano ha completato la formazione della nuova giunta comunale di Gallipoli, distribuendo responsabilità e deleghe a tutte le forze della coalizione che lo ha sostenuto fino alla vittoria elettorale.

L’annuncio è arrivato oggi con il decreto di nomina degli assessori. “Per la formazione dell’organo esecutivo ho inteso seguire le indicazioni pervenutemi dai consiglieri comunali in pectore e dalle formazioni politiche di riferimento della coalizione”, ha spiegato il primo cittadino, sottolineando che con la composizione della giunta “si completa l’azione di governo già in atto, per dare alla nostra città, all’insegna della stabilità politica, il ruolo che le compete, intervenendo da subito, in ogni ambito sociale della vita pubblica, in piena discontinuità operativa e programmatica con il passato”.

Il ruolo di vicesindaco va a Giuseppe Coppola, imprenditore turistico e uomo di assoluta fiducia di Fasano. Coppola era stato inizialmente candidato sindaco all’interno della coalizione, salvo poi compiere un passo indietro per favorire la convergenza su Fasano. Una scelta che oggi viene ripagata con il ruolo di numero due dell’amministrazione comunale. A lui vengono affidate deleghe strategiche: Turismo, D.M.O., Economia del Mare, Portualità, Marketing territoriale e Brand Gallipoli, Ambiente, Igiene urbana e ciclo dei rifiuti, Risorse comunitarie e Rapporti con le confraternite.

Altro nome di peso è quello di Roberto Cartenì, considerato l’uomo indicato dall’area politica riconducibile a Toti Di Mattina. Per lui un assessorato particolarmente operativo, con competenze su Lavori pubblici, Demanio e patrimonio, Marine, Arredo urbano e Verde pubblico.

Nella squadra entra anche Felice Stasi, assessore esterno espressione dell’Udc, al quale vengono assegnati Bilancio e Programmazione finanziaria, Innovazione tecnologica, Connettività, Agenda digitale, Centro storico e tutela delle tradizioni, Politiche abitative e Pesca. Un portafoglio che unisce la gestione economica dell’ente alla valorizzazione dell’identità storica della città e alle attività produttive legate al mare.

Fratelli d’Italia sarà rappresentata da Stefania Oltremarini, chiamata a seguire settori particolarmente delicati come Commercio e attività produttive, Viabilità, Trasporti pubblici, Sport e Spettacolo. Deleghe che la pongono al centro delle future scelte sulla mobilità urbana e sull’organizzazione degli eventi cittadini.

Completa la giunta Antonella Russo, già assessore nella prima amministrazione guidata da Francesco Minerva, che torna a Palazzo Balsamo con un ampio pacchetto di competenze sociali e culturali. A lei vengono affidate le Politiche scolastiche, la Pubblica istruzione, il Welfare, le Politiche sociali, le Politiche culturali, le Politiche giovanili, la Disabilità, le Pari opportunità e la Coesione sociale.

La nuova squadra di governo nasce dunque nel segno dell’equilibrio politico tra le diverse componenti del centrodestra gallipolino e della valorizzazione di figure considerate affidabili dal sindaco. Fasano punta sull’esperienza maturata negli anni alla guida della città e su una squadra che mescola amministratori navigati, esponenti politici e professionalità provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni. Una giunta che avrà il compito di tradurre in atti amministrativi il programma della coalizione e di affrontare alcune delle sfide più importanti per Gallipoli: turismo, ambiente, viabilità, servizi sociali, riqualificazione urbana e rilancio dell’economia legata al mare. Per l’anno prossimo, una delle priorità sarà quella di uscire fuori dall’emergenza parcheggi per fornire risposte chiare e definitive ai milioni di turisti che da tutto il mondo vengono a Gallipoli.