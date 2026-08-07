Darsena di San Cataldo, parte la gara da 5,1 milioni: il piano per fermare definitivamente l’insabbiamento

SAN CATALDO (LECCE) – Dopo anni di chiusure, difficoltà e interventi tampone, entra nella fase operativa il progetto destinato a cambiare il futuro della darsena di San Cataldo. Il Comune di Lecce ha indetto la gara per affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori che dovranno risolvere alla radice il problema dell’insabbiamento del canale, la criticità che da tempo condiziona la navigabilità e, in alcuni periodi, ha reso praticamente inutilizzabile il porticciolo. L’investimento complessivo ammonta a 5,1 milioni di euro, finanziati attraverso il Contratto Istituzionale di Sviluppo Brindisi-Lecce-Costa Adriatica con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Una somma importante per tentare di chiudere definitivamente una vicenda sulla quale, negli anni, sono già state impiegate ingenti risorse senza riuscire a eliminare il problema.

L’obiettivo dell’intervento è individuare e realizzare la soluzione più efficace sotto il profilo tecnico, economico e ambientale per contrastare stabilmente l’accumulo di sabbia e alghe all’imboccatura della darsena, fenomeno che si ripresenta soprattutto dopo le mareggiate e rende difficoltoso l’ingresso e l’uscita delle imbarcazioni. Proprio l’impraticabilità del porto aveva pesato sulla precedente gestione di Salento Navigando, che alla fine ha deciso di fare un passo indietro. La procedura appena avviata riguarda un appalto integrato che comprende progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere. L’importo posto a base di gara supera i 3,25 milioni di euro, mentre il quadro economico complessivo dell’intervento resta fissato a 5,1 milioni. Una volta approvato il progetto esecutivo, l’impresa aggiudicataria avrà 365 giorni per completare i lavori. L’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel capitolato sono inseriti anche il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi Edilizia 2025 e specifici obblighi occupazionali: almeno il 30 per cento delle nuove assunzioni necessarie all’esecuzione dell’appalto dovrà riguardare giovani e almeno il 15 per cento donne. L’indizione della gara rappresenta l’ultimo passaggio di un lungo percorso amministrativo e arriva dopo il completamento dell’iter autorizzativo, il via libera della Conferenza dei servizi, la conclusione positiva della procedura ambientale e l’approvazione da parte della Giunta comunale del progetto di fattibilità tecnico-economica. Ma la novità si intreccia con un altro passaggio importante avvenuto nei giorni scorsi: la consegna della darsena al nuovo gestore, Soluzioni Marittime Srl, società salentina di Ugento specializzata proprio nelle attività di dragaggio. Un elemento che potrebbe consentire di affrontare diversamente anche le emergenze nell’attesa dell’intervento strutturale. La società dispone infatti di uomini e mezzi per intervenire dopo le mareggiate e rimuovere gli accumuli di sabbia e posidonia che possono compromettere l’accesso al porto. Una possibilità che mancava alla precedente gestione di Salento Navigando, costretta ad attendere gli interventi di pulizia disposti dal Comune e impossibilitata ad agire autonomamente. Una situazione che aveva contribuito alle difficoltà della concessione e alla successiva rinuncia.

La partita della darsena si gioca dunque su due fronti: nell’immediato, con un gestore attrezzato per fronteggiare le conseguenze delle mareggiate e mantenere il più possibile navigabile l’imboccatura; nel medio periodo, con l’opera da 5,1 milioni che punta a eliminare strutturalmente l’insabbiamento. Dopo anni di polemiche, aperture annunciate, chiusure e interventi provvisori, la sfida diventa adesso quella dei tempi. Se gara, progettazione e cantiere procederanno secondo il cronoprogramma, San Cataldo potrà finalmente provare ad archiviare una delle emergenze più longeve della marina leccese, restituendo piena funzionalità a un’infrastruttura considerata strategica per la nautica, il turismo e lo sviluppo della costa.