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Sicolo:“Bene Coltivaitalia, ora l’approvazione definitiva e celerità nelle procedure”

"Serve un'accelerazione sugli iter di impiego delle risorse e sul Commissario anti-Xylella"

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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