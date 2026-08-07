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Rotaract Club Lecce Barocco: Martina Rinaldi è la nuova presidente. A “Le Mille e Una Notte” di Sternatia il Passaggio delle Consegne

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