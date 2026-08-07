Rotaract Club Lecce Barocco: Martina Rinaldi è la nuova presidente. A “Le Mille e Una Notte” di Sternatia il Passaggio delle Consegne

STERNATIA (Lecce) – Una piacevole serata svoltasi a “Le Mille e Una Notte” di Sternatia ha fatto da cornice alla consueta e tradizionale cerimonia del passaggio del collare del Rotaract Club Lecce Barocco. Alla guida del club per il nuovo anno sociale è stata eletta Martina Rinaldi, che succede alla presidente uscente Darianna De Rosa, oggi Past President. L’evento segna il passaggio di testimone tra due annate accomunate dall’impegno nel servizio, nella crescita dei soci e nella realizzazione di iniziative a favore della comunità. Nel corso della cerimonia è stato presentato anche il nuovo direttivo che affiancherà la neopresidente durante l’anno sociale. Ne fanno parte Darianna De Rosa nel ruolo di Past President, Francesco Monosi, che ricoprirà il ruolo di vicepresidente; Andrea Bignardi, Francesca De Vitis e Alfredo Rampino segretari; Marco Cuppone tesoriere; Nicolò Perrone, Matteo Carmignani e Anna De Vitis prefetti; mentre Carlotta Pelagalli e Vittorio Pelagalli ricopriranno l’incarico di consiglieri.

Ad accompagnare il nuovo anno sociale della presidente Rinaldi sarà il motto “Sine Sole Sileo”, antica iscrizione presente su numerose meridiane che significa “Senza il sole, taccio”. «Sine Sole Sileo è un’antica iscrizione che compare su molte meridiane e significa “Senza il sole, taccio”- ha commentato la presidente Rinaldi a margine della cerimonia – La meridiana, infatti, può scandire il tempo solo quando viene illuminata dalla luce del sole; altrimenti resta silenziosa. Allo stesso modo, anche un Club trova la propria direzione solo quando è guidato da ciò che lo illumina: i valori del Rotaract. Il servizio, l’amicizia, l’integrità, la leadership e il senso di responsabilità sono la luce che dà significato alle azioni, trasforma le idee in progetti e rende il tempo dedicato agli altri un valore capace di lasciare un segno».

Con questo spirito il Rotaract Club Lecce Barocco inaugura il nuovo anno sociale, rinnovando il proprio impegno nel promuovere i valori rotaractiani attraverso progetti di service, iniziative culturali e attività dedicate al territorio, con l’obiettivo di continuare a essere un punto di riferimento non solo per i giovani che si pongono l’obiettivo di “servire al di sopra di ogni interesse personale”, ma anche per l’intera comunità locale.