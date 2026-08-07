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Ancora un malore improvviso nel mare del Salento, turista perde la vita

Castro Marina. Salento. Lecce Province. Apulia. Italy. (Photo by: Cesare Re/REDA/Universal Images Group via Getty Images)

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