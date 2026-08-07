Ancora un malore improvviso nel mare del Salento, turista perde la vita

Castro (Lecce) – Ancora un malore improvviso e un’altra vittima lungo le coste del Salento.

L’ennesima tragedia di questa estate torrida si è verificata stamattina a Castro. A farne le spese un turista 77enne originario di Roma. L’anziano era in acqua, quando ha accusato un improvviso malore. Aiutato da altri bagnanti a raggiungere la riva, si è accasciato, perdendo conoscenza.

Subito sono stati avviati i primi tentativi di rianimazione, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, immediatamente allertati.

Sul posto anche l’intervento di una motovedetta della Guardia costiera, che ha imbarcato il 77enne per portarlo al porto di Castro, dove l’ambulanza lo ha prelevato l’ambulanza. Purtroppo, però, ogni ulteriore tentativo di salvargli la vita è risultato vano e i medici non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’anziano, stroncato da un arresto cardiaco.