Il Tar conferma la chiusura della Praja: chiuso a Ferragosto, 200 lavoratori nel limbo, danno per tutto l’indotto

GALLIPOLI – La Praja resta chiusa. Il Tar di Lecce ha respinto la richiesta urgente di sospendere il provvedimento del Questore e, così, i quindici giorni di stop cadono nel cuore dell’estate, proprio quando la grande macchina della notte gallipolina corre a pieno regime. Per conoscere fino in fondo le ragioni e la legittimità del provvedimento bisognerà attendere la discussione nel merito, fissata dopo le vacanze estive. Ma per la discoteca, per i circa 200 lavoratori e per l’intero indotto, quella sarà una sentenza che arriverà quando ormai il danno sarà stato fatto. Agosto non torna indietro, gli eventi saltati non si recuperano e nessuno, a quel punto, potrà risarcire le perdite di una delle attività simbolo dell’economia turistica gallipolina.

La decisione del Tar arriva dopo il provvedimento con cui il questore di Lecce, Giampietro Lionetti, ha disposto la sospensione dell’attività della Praja per quindici giorni. La Questura ha ricostruito una serie di episodi ritenuti critici, anche se avvenuti in gran parte al di fuori della discoteca: due denunce per presunte violenze sessuali, furti, risse e numerosi interventi sanitari. A questi si aggiungerebbero alcune irregolarità sul fronte della sicurezza, tra cui la presenza di un addetto alla sicurezza non inserito nell’elenco prefettizio e un’uscita di sicurezza che sarebbe risultata ostruita dalla presenza di un’auto. Secondo la Polizia, la somma di questi episodi avrebbe determinato una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, tale da giustificare l’adozione dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il Tar, nella fase cautelare, non se l’è sentita di sospendere quel provvedimento. Non perché abbia già stabilito in via definitiva le responsabilità della società, ma perché davanti a una molteplicità di episodi ritenuti critici ha ritenuto di non poter intervenire in via d’urgenza, rinviando l’approfondimento della questione alla discussione di merito. Il punto, però, è proprio il tempo. Perché il diritto amministrativo può attendere settembre, un’azienda che vive soprattutto della stagione estiva no.

Qui si apre la questione più ampia, quella che riguarda il confine tra sicurezza pubblica e responsabilità dell’esercente. Risse, furti, malori, interventi sanitari e persino episodi di violenza sono fenomeni che, pur nella loro gravità, possono verificarsi quotidianamente negli stadi, nei grandi concerti, nelle manifestazioni con migliaia di persone e in qualsiasi grande evento. Nessuno mette in discussione la necessità di prevenire, controllare e reprimere questi fenomeni. La domanda che arriva dal mondo delle discoteche è un’altra: fino a che punto può essere chiamato a rispondere un imprenditore per ciò che accade fuori dal proprio locale o per comportamenti individuali che non può materialmente controllare?

È la domanda posta con forza da Maurizio Pasca, imprenditore e presidente nazionale del Silb-Fipe. “Sono esterrefatto: la sicurezza deve essere garantita dallo Stato. 200 lavoratori resteranno senza lavoro. Non possiamo pagare noi per quello che succede all’esterno. Sta pagando la Praja per tutti, per i disordini della Baia Verde”. Pasca ricorda anche gli investimenti sostenuti dagli stessi operatori per rafforzare i controlli: “Le discoteche si sono autotassate per pagare personale che controlla anche all’esterno e poi veniamo ripagati con questi provvedimenti? Ci dev’essere, prima di applicare l’articolo 100, un dialogo con l’esercente”.

Per il presidente del Silb il rischio è quello di trasformare una misura di sicurezza in una condanna economica: “Il danno è enorme: porti un’azienda al fallimento. Ci sono problemi occupazionali e impoverimento di tutto l’indotto. Per le risse successe alla stazione danno l’articolo 100 e chiudono una discoteca. Basterebbe presidiare i territori con le forze dell’ordine”. Una posizione che non mette in discussione l’esigenza di garantire sicurezza, ma contesta l’idea che la chiusura del locale possa diventare la risposta automatica a fenomeni che appartengono più in generale alla gestione della movida e dei grandi flussi di persone.

La Praja, infatti, non è soltanto una discoteca. È un pezzo dell’economia turistica di Gallipoli, una struttura che negli anni ha costruito una reputazione internazionale e che attorno ai propri eventi muove lavoratori, fornitori, artisti, tecnici, addetti alla sicurezza, trasporti, ristorazione e strutture ricettive. Una chiusura nel cuore di agosto significa quindi molto più di quindici serate cancellate: significa mettere in difficoltà una filiera intera proprio nel momento in cui dovrebbe produrre il massimo del proprio fatturato. La paura, inevitabilmente, corre anche al precedente del Samsara. Un altro simbolo della grande stagione della movida gallipolina, capace di richiamare migliaia di ragazzi, che dopo la sua chiusura ha lasciato un vuoto enorme nel panorama della notte salentina. Nessuno, oggi, vuole immaginare per la Praja lo stesso destino. Ma il timore degli operatori è che una serie di provvedimenti di questo tipo possa finire per mettere in ginocchio proprio quelle imprese che hanno contribuito a fare di Gallipoli una delle capitali italiane dell’intrattenimento estivo.

Il nodo, dunque, non è scegliere tra sicurezza e divertimento. La sicurezza viene prima di tutto. Il nodo è capire se sia possibile governare la movida senza spegnerla, rafforzando i controlli sul territorio e chiedendo agli esercenti di fare la propria parte, ma senza trasformare ogni episodio critico in una responsabilità automatica dell’impresa. Un principio che, osservano gli operatori, se fosse applicato con la stessa rigidità a stadi, concerti e grandi manifestazioni finirebbe per rendere impossibile qualsiasi evento di massa: un violento, un ladro, uno spacciatore o una persona che si sente male può esserci ovunque. Intanto, però, la Praja resta chiusa. Il Tar deciderà nel merito quando l’estate sarà già finita. E allora potrebbe arrivare una decisione giuridicamente importante, ma economicamente tardiva. Perché i quindici giorni di agosto saranno ormai trascorsi, gli eventi saranno saltati, i lavoratori avranno perso giornate di lavoro e l’indotto avrà subito perdite difficili da quantificare. E per quelle perdite, qualunque sarà l’esito finale della vicenda, non ci sarà un calendario giudiziario capace di riportare indietro l’estate.