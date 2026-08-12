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Lunedì 17 agosto la giovane violinista Maria Serena Salvemini con Le quattro stagioni per la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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