“Rammendi d’amore”: arte, musica e memoria per ricucire i legami della comunità

Si intitola “Rammendi d’amore” l’evento promosso nell’ambito di Cirimanna Fest – Muri redenti, iniziativa del Comune di Aradeo, realizzata in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale La Svolta e finanziata dalla Regione Puglia, attraverso la Legge Regionale n. 31, nell’ambito degli interventi dedicati alla realizzazione di condomìni sociali.

Un incontro in cui arte, musica e memoria si intrecciano per dare nuova voce ai luoghi e ricucire, attraverso la bellezza, i fili invisibili che tengono unita una comunità.

Alle ore 21.00, in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, a pochi passi dalla palazzina recentemente trasformata da un importante intervento di arte urbana, il coro Voci in…Canto renderà un omaggio musicale alla Cirimanna: una donna buona e onesta, conosciuta per le sue abilissime doti da rammendatrice, figura amata e quasi sospesa tra memoria e racconto. Con il suo lavoro e la sua figura schiva e rispettosa, ha lasciato un segno profondo nel cuore della comunità aradeina. “Rammendi d’amore” è il titolo dell’imponente opera realizzata su una delle facciate delle palazzine di edilizia popolare.

Oggi la sua storia rivive in una grande opera parietale, nata dal coinvolgimento diretto del collettivo 167 B-Street e, in particolare, dell’artista Francesco Ferreri, in arte Chekos, autore del murale che ne custodisce e restituisce il ricordo.

Il progetto, elaborato in co-progettazione con l’Associazione di Promozione Sociale La Svolta, presieduta da Martina Gentile, già promotrice di esperienze analoghe, nasce con l’obiettivo di valorizzare gli spazi comuni, promuovere il benessere e rafforzare il senso di appartenenza attraverso attività laboratoriali dedicate all’arte, al bene comune e a un tempo libero di qualità.

Un primo intervento che ha come volontà quella di dare colore, decoro e nuova vitalità a luoghi che diventano così non soltanto spazi da abitare, ma luoghi da valorizzare, riconoscere, custodire e vivere insieme.

La memoria della Cirimanna viene celebrata attraverso un grande rito collettivo di bellezza: un gesto artistico che trasforma il paesaggio urbano e, allo stesso tempo, rinnova il legame tra le persone. Perché l’arte può diventare un filo capace di unire storie, generazioni e sensibilità diverse; può ricucire ciò che il tempo ha allontanato e restituire dignità, identità e futuro ai luoghi.

“Rammendi d’amore” racconta proprio questo: un modo nuovo e partecipato di fare comunità, ricomponendo legami attraverso la musica, i colori, la creatività e la forza condivisa del bello.

Nel corso della serata sarà presente anche Chekos, che renderà un ulteriore omaggio alla figura della Cirimanna attraverso una speciale performance artistica. Un momento di incontro e autentica socialità, nel quale la memoria si farà racconto, l’arte diventerà partecipazione e la piazza si trasformerà in uno spazio aperto di condivisione.

Un rammendo dopo l’altro, un colore accanto all’altro, una voce insieme alle altre: così una comunità può ritrovarsi, riconoscersi e continuare a tessere il proprio futuro.