Sicurezza nel Salento, vertice in Prefettura per il piano di Ferragosto: rafforzati i controlli su coste, movida e strade

LECCE – Riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Lecce per definire una strategia d’intervento coordinata in vista del picco di presenze turistiche legato alle festività di Ferragosto.

Nel corso dell’incontro, svoltosi l’11 agosto anche su impulso del Ministero dell’Interno, l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza e i vertici territoriali delle Forze di Polizia hanno stabilito un ulteriore potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo. L’obiettivo è garantire una presenza visibile e capillare, in particolare nei centri a maggiore impatto turistico, per incrementare la sicurezza reale e percepita da residenti e visitatori.

Il piano prevede una modulazione straordinaria delle attività interforze lungo le località costiere, con un’attenzione specifica per l’area di Gallipoli. I dispositivi operativi vedranno l’impiego sinergico di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza — inclusi i militari in formazione — affiancati dalle unità ippomontate del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma. Il dettaglio tecnico dei servizi sarà definito nel Tavolo Tecnico presieduto dal Questore.

Tra le direttive primarie rientra la prevenzione dei fenomeni di illegalità legati alla “malamovida”, attraverso verifiche nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento per contemperare il diritto al riposo con le attività ricreative. Parallelamente, la Polizia Stradale e la Polizia Provinciale intensificheranno i presidi sulle arterie statali e provinciali per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

A completamento del dispositivo, la Prefettura ha inviato una circolare ai Sindaci di tutti i 96 Comuni della provincia di Lecce. Agli enti locali è stato richiesto di innalzare al massimo il livello di attenzione dei rispettivi Comandi di Polizia Locale, coordinandosi con le forze dell’ordine presenti sul territorio per rafforzare le attività di verifica di propria competenza.