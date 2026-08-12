Mercoledì 13 agosto a Nociglia festa campestre di tradizione popolare Santu Donnu

NOCIGLIA (Lecce) – Santu Donnu, Re degli uliveti, “non santo” dei campi, rinnova la sua festa di agosto nello scenario incantato di Nociglia Fontana, piccola contrada incorniciata da imponenti alberi di querce, tra canali, canneti e distese di ulivi.

Come ogni anno l’appuntamento è per mercoledì 13 agosto a Nociglia, in località “Fontana”, luogo scelto dalla comunità nocigliese per rinnovare questo rito arcaico la cui tradizione si perpetua dal 1949, anno in cui la statua di Santu Donnu arrivò a Nociglia.

A partire dalle 17.00, con raduno a Nociglia in piazza Ruggieri, la statua “esce” dalla torre del castello baronale e, trasportata da un apecar, si muove alla testa di una festosa carovana di biciclette, in direzione della contrada che prende il suo nome dove, alle ore 18.00 si celebra una benedizione dei campi, momento di sentita aggregazione popolare e senso di comunità.

A partire dalle 20.30, in località Fontana (S.P. Nociglia-Supersano), si aprono gli stand enogastronomici, tra le arie della banda da giro e la pizzica di Radici con Claudio Miggiano, per una festa che si traghetta fino a tarda serata in un clima di autentica convivialità.

Il fascino della festa si alimenta con la suggestione di una storia misteriosa e affascinante. Di Santu Donnu, infatti, esiste una piccola statua in pietra che lo raffigura. Nonostante questo, però, le origini della festa si perdono nelle pieghe della memoria contadina, che ha sempre riconosciuto in esso una forte personalità territoriale, legata allo spirito della terra: alcuni sostengono si tratti di uno sberleffo verso i signorotti locali, detti appunto “Don”; altri riconducono questa usanza all’aggregazione tra le famiglie contadine di trascorrere a contatto con la natura le calde notti d’agosto.

L’associazione culturale Terrikateda diversi anni si occupa dell’organizzazione di questa antica festa, con il contributo del Comune di Nociglia.

In una costante ricerca di nuovi e attuali significati, Santu Donnu rappresenta per l’associazione il rapporto tra l’uomo e l’ambiente, una sorta di nume tutelare di questi luoghi. Per questo motivo, le ultime edizioni della manifestazione sono state caratterizzate dalla crescente attenzione a pratiche ambientali virtuose, come cura della contrada Fontana con progetti di ripiantumazione e rigenerazione ambientale.

Santu Donnu è una manifestazione che guarda alle origini, che individua nell’essenzialità il piacere spassionato di far festa.

Qui, l’originale miscela di folklore, fede, sentimento popolare e moderna riflessione del rapporto tra uomo e ambiente, lo rendono evento imperdibile, un viaggio in uno degli aspetti più autentici del Salento.

La festa è a Nociglia, in contrada Fontana (una traversa della S.P. Nociglia-Supersano)