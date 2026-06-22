Il Premio Internazionale Universum Donna a Nazarena Savino

La Dottoressa Nazarena Savino, Ambasciatrice della Disabilità e Membro Onorario dell’Universum Donna nel Mondo: un prestigioso riconoscimento internazionale per il suo contributo alla cultura e all’inclusione

Un importante premio internazionale rende omaggio a una donna che ha consacrato la propria attività professionale alla diffusione della cultura, dell’innovazione, dell’inclusione sociale e dei valori umani, mettendoli costantemente al servizio della collettività. La Dottoressa Nazarena Savino, Presidente di Archeodisability, Ambasciatrice della Disabilità e Membro Onorario dell’Universum Donna nel Mondo, è stata insignita del prestigioso Premio Internazionale Universum Donna a Lugano, nella Svizzera italiana.

Questo riconoscimento rappresenta uno dei più significativi tributi dedicati alle donne che si distinguono a livello internazionale nei settori della cultura, della ricerca scientifica, dell’arte, dell’impegno sociale e delle attività umanitarie. Il premio viene assegnato dall’Universum Academy Switzerland, organizzazione internazionale non governativa fondata in Svizzera nel 1990, che ogni anno seleziona e valorizza personalità capaci di contribuire concretamente alla crescita culturale, sociale e umana delle comunità attraverso il proprio operato e la propria visione.

L’onorificenza rispecchia pienamente il percorso professionale e umano della Dottoressa Savino, da sempre impegnata a promuovere la cultura come strumento di inclusione, partecipazione attiva e sviluppo individuale. Attraverso numerosi progetti gratuiti e iniziative rivolte a cittadini, studenti, istituti scolastici e università, ha trasformato la conoscenza in una risorsa condivisa, favorendo opportunità di crescita collettiva e ponendo al centro il valore della persona.

Particolarmente significativo è il suo ruolo di Ambasciatrice della Disabilità, svolto con sensibilità, dedizione e attenzione costante. Grazie al suo impegno, contribuisce alla costruzione di una società più inclusiva, accessibile e attenta ai bisogni di tutti. Parallelamente, sviluppa attività di ricerca e progetti innovativi orientati all’utilizzo delle nuove tecnologie per rendere il patrimonio culturale sempre più fruibile, promuovendo la partecipazione di ogni individuo e favorendo il superamento delle barriere fisiche, cognitive e sociali.

La sua attività rappresenta una sintesi efficace tra competenza professionale, capacità progettuale e profonda attenzione verso le persone. Chi collabora con lei ne riconosce non solo la preparazione e il valore professionale, ma anche le straordinarie qualità umane. La Dottoressa Savino è infatti apprezzata per la sua capacità di ascoltare, accogliere e sostenere gli altri. Attraverso il lavoro svolto nei luoghi della cultura, nelle scuole, nelle università e nei numerosi progetti che coordina, mette a disposizione esperienza, competenze e tempo per offrire supporto e motivazione, soprattutto alle nuove generazioni, incoraggiandole a credere nelle proprie capacità e ad affrontare con determinazione le sfide del futuro.

«La cultura deve essere un bene accessibile a tutti, un luogo in cui ogni persona possa sentirsi accolta, rispettata e valorizzata»: questa è la filosofia che orienta quotidianamente il suo operato e che oggi riceve un importante riconoscimento a livello internazionale.

L’assegnazione del Premio Universum Donna non costituisce soltanto un tributo ai traguardi professionali raggiunti, ma rappresenta anche il riconoscimento di una visione della cultura fondata sui principi della solidarietà, dell’inclusione e della condivisione del sapere come bene comune. Un premio che celebra una carriera costruita con passione, professionalità e generosità, confermando la Dottoressa Nazarena Savino come una figura di riferimento nel panorama culturale e sociale contemporaneo, Ambasciatrice della Disabilità, Membro Onorario dell’Universum Donna nel Mondo e autorevole esempio di leadership femminile al servizio della comunità.