Le previsioni meteo di domani 23 giugno

Puglia- Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento su Valle d’Aosta, Trentino Alto-Adige, Veneto e Friuli Venezia-Giulia; fenomeni più localizzati su Piemonte, Lombardia e Liguria. In serata e in nottata migliora con velature in transito ovunque.

AL CENTRO

Sole prevalente al mattino su tutti i settori. Nel pomeriggio instabile su Toscana, Umbria e Lazio, con coinvolgimento anche delle aree urbane di Roma e Viterbo. Rasserena ovunque nel corso delle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Mattino soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio isolati temporali sulle zone interne, in sconfinamento sulle coste di Cilento e Calabria. Tra serata e nottata nuovamente tempo stabile, salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso residuo sulle isole.

Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione ovunque.

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