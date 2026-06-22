Consorzi di bonifica, Mazzotta: “Giunta non risolve il problema del pagamento delle cartelle e chiede ‘l’aiutino’ al Parlamento”

“Ci risiamo: la sinistra non riesce a risolvere problemi che si affastellano da anni e anni e fa spallucce come se non avesse mai responsabilità o competenze. È il caso del pagamento delle cartelle dei Consorzi di Bonifica per il tributo 630. Una tassa che viene richiesta agli agricoltori senza che ricevano servizi degni di questo nome.” Lo scrive in una nota il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta.

“E la Giunta regionale che fa? Anziché lavorare per rilanciare l’attività dei Consorzi o per sospendere le cartelle al mondo agricolo, chiede un emendamento al decreto Coltiva Italia da parte del parlamento.

Noi chiediamo di mettere da parte gli slogan, allenandosi meno nello scaricabarile, di iniziare a mettere mano alla gestione di questi enti e a sospendere le richieste di pagamento del tributo.

Lo può fare e la maggioranza è stata eletta proprio per assumersi la responsabilità di governare i processi, senza chiedere costantemente “l’aiutino” da casa… o dal parlamento. La gestione dei Consorzi – lo ricordiamo a noi stessi – dipende proprio dalla Regione, purtroppo per i pugliesi!”