Politiche migratorie, prorogato al 18 settembre l’Avviso “Puglia Accogliente”

Sono stati prorogati fino alle ore 12.00 del 18 settembre 2026 i termini per la partecipazione a “Puglia Accogliente”, l’Avviso della Regione Puglia per il superamento dei ghetti e l’inclusione socio-abitativa dei lavoratori e delle lavoratrici migranti.

La misura, provvista di una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro a valere del PR Puglia FESR FSE+ 2021 2027 (Priorità 8 “Welfare e salute”, Azione 8.1 – Sub Azione 8.1.1), consente ai Comuni pugliesi di presentare proposte di riqualificazione di immobili di proprietà comunale (o che siano nella piena disponibilità dell’ente) per rispondere al disagio abitativo delle persone migranti che lavorano nel territorio regionale.

L’assessora alle Politiche migratorie della Regione Puglia Silvia Miglietta fa sapere che “la decisione di prorogare i termini dell’Avviso è stata presa dopo un confronto con ANCI Puglia, che ringrazio per le sollecitazioni. Nelle scorse settimane molti Comuni pugliesi sono stati impegnati nelle elezioni amministrative e abbiamo ritenuto doveroso garantire che anche questi avessero il tempo necessario per valutare la partecipazione all’Avviso e predisporre una proposta progettuale da candidare”.

“Questa misura – ricorda infine Miglietta – rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio. Se abbiamo investito risorse tanto importanti sull’infrastrutturazione abitativa per le persone migranti è perché crediamo che le politiche alloggiative siano la base per il contrasto al caporalato e per un pieno accesso ai diritti da parte dei lavoratori e delle lavoratrici migranti. Il tour di presentazioni dell’Avviso, che nelle scorse settimane abbiamo tenuto nelle sei prefetture pugliesi grazie al supporto straordinario dei Prefetti, ha riscosso interesse da parte dei Sindaci e delle rispettive strutture tecniche. Adesso è il momento di trasformare questo interesse in progetti, che ci auguriamo numerosi e diffusi”.

Per favorire la partecipazione dei Comuni all’Avviso Puglia Accogliente è attivo il Fondo Rotativo per l’Anticipazione delle Spese di Progettazione Tecnica, uno strumento di sostegno economico per le amministrazioni che intendono presentare una proposta progettuale. La Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, inoltre, offre assistenza qualificata per qualsiasi necessità di interlocuzione in merito alle modalità di candidatura.