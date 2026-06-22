Sicurezza, Stefanazzi: Lettera al Prefetto di Lecce. Chiesta convocazione Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

“Ho scritto al Prefetto di Lecce per richiamare la sua attenzione su quanto sta accadendo a Uggiano la Chiesa, dove nelle ultime notti si sono susseguiti furti e tentativi di intrusione nelle abitazioni, in più casi mentre le famiglie erano in casa. Sono episodi che colpiscono i cittadini nel luogo che dovrebbe essere il più sicuro, la propria casa, e che stanno seminando paura in un’intera comunità”.

Lo dichiara l’onorevole Claudio Stefanazzi, deputato salentino del Partito Democratico.

“Uggiano, però, non è un caso isolato: è l’ennesimo campanello d’allarme di un’escalation di reati predatori che da troppo tempo attraversa il Salento, soprattutto i comuni più piccoli dell’entroterra, dove il presidio del territorio è più rarefatto e gli organici delle Forze dell’ordine scontano una carenza ormai cronica”.

“Per questo ho chiesto al Prefetto di convocare il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche nelle forme allargate alle amministrazioni comunali interessate, per una valutazione complessiva del fenomeno, per il rafforzamento dei pattugliamenti, in particolare nelle ore notturne e nei centri più periferici, oltre che per individuare forme concrete di sostegno ai Comuni negli strumenti di prevenzione. Ai cittadini di Uggiano e di tutte le comunità colpite – conclude il dem – va la mia piena vicinanza, e alle donne e agli uomini in divisa, che operano in condizioni sempre più difficili, il nostro ringraziamento. La sicurezza è un diritto, e va garantito in ogni singolo angolo del nostro territorio”.