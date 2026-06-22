Salice Salentino ha il suo Dog Park: un nuovo spazio dedicato al benessere degli animali e alla convivenza civile

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SALICE SALENTINO (Lecce) – Salice Salentino compie un nuovo passo in avanti nelle politiche dedicate alla tutela e al benessere degli animali. Dopo l’attenzione riservata alle colonie feline e l’installazione della segnaletica stradale per sensibilizzare automobilisti e cittadini al rispetto e alla tutela degli animali in attraversamento, l’Amministrazione comunale inaugura il nuovo Dog Park cittadino.

La struttura, realizzata nella zona PIP di Salice Salentino, in via San Donaci, si estende su una superficie di circa 1.200-1.300 metri quadrati ed è stata progettata per offrire ai cani uno spazio sicuro e attrezzato dove poter correre, giocare e socializzare.

All’interno dell’area è presente una zona completamente recintata nella quale i cani potranno muoversi liberamente senza guinzaglio, sempre sotto la responsabilità e la vigilanza dei rispettivi proprietari. Il Dog Park dispone inoltre di un percorso a ostacoli che consentirà agli animali di svolgere attività ludiche e fisiche, contribuendo al loro benessere psicofisico.

Per il comfort dei cittadini accompagnatori è stata installata una panchina coperta, utile per sostare all’ombra durante le giornate più calde o per ripararsi in caso di pioggia. L’area è inoltre dotata di illuminazione perimetrale alimentata da pannelli fotovoltaici, una soluzione sostenibile che consente di azzerare i costi energetici.

«Con questa nuova realizzazione – dichiara il sindaco Mimino Leuzzi – continuiamo a costruire una comunità sempre più attenta al rispetto degli animali e alla qualità della vita dei cittadini. Il Dog Park rappresenta un servizio importante per tante famiglie che condividono la propria quotidianità con un animale domestico e conferma la sensibilità della nostra amministrazione verso temi che riguardano il benessere, la convivenza civile e la sostenibilità ambientale».

Grande soddisfazione anche da parte del consigliere delegato al randagismo, Mirko Ianne, promotore dell’iniziativa: «Questo progetto nasce dalla volontà di offrire uno spazio dedicato ai nostri amici a quattro zampe e ai loro proprietari. Dopo il lavoro svolto sulle colonie feline e le iniziative di sensibilizzazione sulla tutela degli animali, volevamo dotare Salice Salentino di un luogo moderno, sicuro e funzionale. È un risultato che mi rende particolarmente orgoglioso perché risponde a una richiesta concreta della comunità e contribuisce a diffondere una cultura sempre più rispettosa degli animali».

Il nuovo Dog Park sarà a disposizione della cittadinanza come luogo di incontro, socializzazione e benessere, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione di servizi e spazi pubblici sempre più inclusivi e attenti alle esigenze della comunità.