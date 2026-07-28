Una 17enne chiama i carabinieri: “Aiuto, mamma picchia me e mia sorella piccola e ci lascia sole”. Allontanate da casa

SALENTO – Una 17enne chiama i carabinieri con il cellulare della sorella più piccola per chiedere aiuto dopo l’ennesimo episodio di violenza tra le mura domestiche per mano della madre. E’ il 17 luglio scorso. I militari arrivano in casa (in un popoloso comune salentino) trovano le due ragazzine da sole. La più grande, in particolare, è visibilmente provata e sollevata nel vedere gli uomini in divisa.

Ha dei lividi su tutto il corpo che – come verrà accertato subito dopo – sono i segni delle violenze subìte negli ultimi tempi; la più piccola, invece, di 6 anni, è sul divano. Gioca con uno smartphone: lo stesso utilizzato dalla sorella per chiedere aiuto ai carabinieri e squarciare il velo su una storia di abusi e sopraffazioni. La madre, in quei frangenti, non è in casa. E’ uscita e quando rientra trova i carabinieri e i servizi sociali.

Si agita, urla e sbraita contro la figlia più grande: “Questa è pazza, ora la maltratto veramente zingara, se ne deve andare da casa mia sino a quando non ha 18 anni non la voglio vedere”. Dopo questo episodio le due sorelle non sono più in casa della madre (separata dal marito) perché entrambe trasferite in una comunità in un paese vicino. Il nome della madre, intanto, è finito in un fascicolo d’inchiesta. Nei suoi confronti, gli inquirenti ipotizzano le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in attesa di cristallizzare i fatti. L’ultimo episodio ha rappresentato la punta dell’iceberg di una storia di sopraffazioni.

Quella sera la donna, per il solo fatto che la figlia non era stata in grado di allacciarle correttamente un abito, avrebbe dapprima rimproverato la ragazza e poi l’avrebbe colpita con la spazzola sul viso lasciandole un’ecchimosi sotto l’occhio sinistro.

La donna, subito dopo l’alterco, le avrebbe sottratto il telefono per poi uscire, lasciando le due ragazze da sole in casa. Stefania (nome di fantasia della più grande) avrebbe chiesto l’intervento dei carabinieri del paese utilizzando il telefono della sorella. Ai carabinieri spiega che quanto accaduto poco prima era solo uno dei tanti episodi di maltrattamenti che avevano caratterizzato il suo rapporto con la madre; la maggiore, secondo il suo racconto successivamente formalizzato in caserma, sarebbe stata costretta a sostituire in toto la madre: doveva occuparsi delle faccende domestiche e della cura della sorellina, in assenza della donna, spesso lontana da casa anche di notte.

La madre – dice Stefania – era solita ricorrere alla violenza fisica e verbale nei suoi confronti. I motivi? I più banali: quando la ragazza non portava a termine i compiti assegnati o li completava in maniera non gradita dalla madre. Sul corpo, poi, aveva ancora i lividi riconducibili a percosse recenti e passate che la donna le aveva provocato anche con un coltello.

La ragazza, confortata dai militari, si apre del tutto: confida di aver dovuto fare ricorso – più volte – alle cure dei medici dell’ospedale. In una circostanza, per una ferita alla testa che la madre le aveva provocato con il tacco di una scarpa e mascherata con una caduta dalle scale.Ro

Gli inquirenti hanno immediatamente chiesto un provvedimento d’urgenza di trasferimento dalla casa familiare: ravvisando “un grave pregiudizio per l’incolumità della minore, esposta in ambiente domestico in ragione dei maltrattamenti posti in essere dalla genitrice e della sua incapacità a farsi carico della cura e dell’accudimento delle figlie non assicurando alle stesse adeguata vigilanza e controllo”.

Trasferite in una comunità, la più grande è stata anche sentita dalle assistenti sociali. Scioccante la sua testimonianza rilasciata alle operatrici: “Non l’ho detto prima perché temevo, tante volte ho pensato di dirlo ma mia madre mi minacciava di non farlo… Anche il giorno prima dell’ascolto (nella causa di separazione tra la madre e il padre ndr) ero decisa a farlo ma poco prima dell’udienza quando eravamo in macchina mi ha detto di non dire nulla perché altrimenti me l’avrebbe fatta pagare”.