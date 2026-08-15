Aggressione nel Pronto Soccorso del “Fazzi”: convalidato l’arresto del 20enne

LECCE – Resta in custodia cautelare in carcere il ventenne di origine gambiana arrestato con l’accusa di aver aggredito il personale sanitario e le forze dell’ordine all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Nella mattinata di ieri si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto davanti al Giudice per le Indagini Preliminari, dottor Valente, svoltasi direttamente presso il reparto di Rianimazione del Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA), dove l’indagato si trovava ricoverato.

Al giovane, difeso dall’avvocato Diego Cisternino, la Procura — con il Pubblico Ministero dottor Mastroniani — contesta i reati di tentato omicidio pluriaggravato nei confronti di due carabinieri e del medico del 118 intervenuto, resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall’uso di armi e porto abusivo d’arma da taglio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il ventenne avrebbe estratto all’interno della struttura sanitaria un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 31 centimetri, precedentemente occultato nella cintura dei pantaloni.

A margine dell’interrogatorio, il GIP ha convalidato la misura precautelare disponendo la custodia cautelare in carcere e rigettando le istanze relative a misure alternative.