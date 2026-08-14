Furti in via Rapolla, Capoccia incontra i residenti: “Più controlli e nuove telecamere”. Rassicurazioni dalla prefettura

LECCE – Più controlli nell’immediato e nuovi investimenti sulla videosorveglianza per costruire una risposta strutturale all’emergenza furti. Sono le rassicurazioni arrivate ai residenti di via Rapolla dall’assessore alla Polizia locale e alla Sicurezza del Comune di Lecce, Giancarlo Capoccia, nel corso dell’incontro organizzato ieri, dopo la lunga sequenza di incursioni nelle abitazioni della zona. Un confronto diventato ancora più urgente dopo altri due furti che si sono verificati tra giovedì e venerdì notte ai danni di due ville, episodi che hanno riacceso la preoccupazione delle famiglie proprio mentre le istituzioni stanno cercando di rafforzare il presidio del territorio. Capoccia ha assicurato ai residenti che l’amministrazione comunale è pronta a fare la propria parte, soprattutto sul fronte della videosorveglianza.

Il Comune punta infatti a investire nuove risorse per ampliare la rete delle telecamere e coprire maggiormente le aree considerate più vulnerabili, comprese quelle periferiche e residenziali che negli ultimi mesi sono finite ripetutamente nel mirino dei ladri. Via Rapolla rientra tra le zone sulle quali si sta concentrando l’attenzione, con l’obiettivo di creare un sistema capace non soltanto di fornire elementi utili alle indagini dopo i furti, ma anche di svolgere una funzione deterrente. L’incontro con l’assessore arriva mentre anche la Prefettura ha risposto formalmente ai residenti che, attraverso l’avvocato Fabio Patarnello, avevano presentato un esposto chiedendo un intervento contro quella che nel documento viene definita “criminalità predatoria in via Rapolla e strade limitrofe”. La Prefettura ha comunicato che le criticità segnalate erano già state esaminate durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dell’11 agosto. In quella sede è stato deciso di confermare “i mirati ed intensificati servizi di vigilanza e controllo da parte delle forze dell’ordine”, già predisposti nella zona con ordinanza questorile proprio in seguito ai numerosi episodi di furto, consumati o tentati, verificatisi soprattutto ad agosto.

C’è poi un passaggio che chiama direttamente in causa Palazzo Carafa: la Prefettura ha sensibilizzato il sindaco di Lecce affinché metta in campo “ogni opportuna iniziativa di competenza” per potenziare, anche in chiave deterrente, la videosorveglianza comunale, prevedendo espressamente l’installazione di videocamere lungo via Rapolla e nelle strade limitrofe. Una richiesta che va dunque nella stessa direzione indicata da Capoccia durante il confronto con i cittadini. Comune, Prefettura e forze dell’ordine sembrano convergere sulla necessità di aumentare la pressione sul territorio e utilizzare anche la tecnologia per contrastare i topi d’appartamento. I due nuovi furti della notte tra giovedì e venerdì dimostrano però che l’emergenza non può ancora considerarsi superata. Per i residenti, dopo settimane trascorse tra segnalazioni, chat di quartiere e timori per ogni movimento sospetto, la priorità resta trasformare le rassicurazioni e gli investimenti annunciati in una presenza concreta capace di restituire sicurezza a una zona che da troppo tempo vive con la paura dei ladri.