Allarme in una villa a Castromediano: l’intervento delle guardie giurate sventa il furto

CASTROMEDIANO (Lecce) – Un rapido intervento di vigilanza privata e carabinieri ha sventato un furto in un’abitazione a Castromediano, frazione di Cavallino. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando intorno alle 15:20 la centrale operativa dell’istituto di vigilanza ha registrato il segnale d’allarme proveniente da una villa della zona.

Mentre gli operatori contattavano il proprietario, in quel momento fuori casa, la pattuglia di zona è giunta sul posto in quattro minuti. Notando il cancello d’ingresso aperto, i vigilantes sono entrati nel giardino e hanno constatato che anche il portoncino d’accesso all’immobile era stato forzato.

Tramite il Numero Unico di Emergenza 112 è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri, giunti poco dopo sul posto. La successiva ispezione all’interno dei locali, eseguita alla presenza del proprietario, ha confermato che i malviventi si erano introdotti nella villa mettendo a soqquadro le camere da letto. I ladri sono stati tuttavia costretti alla fuga a mani vuote, disturbati dal tempestivo arrivo della pattuglia prima di riuscire ad asportare oggetti o valori.